< sekcia Slovensko
Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 462-krát
Hasiči minulý týždeň riešili najviac, 173-krát, technickú pomoc.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. februára (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 462-krát. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Hasiči minulý týždeň riešili najviac, 173-krát, technickú pomoc. Po 25 zásahov absolvovali v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. HaZZ malo aj 139 zásahov pri dopravných nehodách, z toho 24-krát v Trnavskom kraji.
Hasiči tiež zasahovali 131-krát pri požiaroch. Najviac (26) ich bolo v Bratislavskom kraji. Poskytovali pomoc aj v súvislosti s nebezpečnými látkami, a to 19-krát. Šesť zásahov mali v Žilinskom kraji.
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti priblížilo, že uplynulý týždeň mali 63 zásahov. Z toho pätnásť bolo v súvislosti s požiarom. Poskytlo aj technickú pomoc, a to 22-krát. Zasahovalo pri 20 dopravných nehodách a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovalo tiež jedno cvičenie.
Hasiči minulý týždeň riešili najviac, 173-krát, technickú pomoc. Po 25 zásahov absolvovali v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. HaZZ malo aj 139 zásahov pri dopravných nehodách, z toho 24-krát v Trnavskom kraji.
Hasiči tiež zasahovali 131-krát pri požiaroch. Najviac (26) ich bolo v Bratislavskom kraji. Poskytovali pomoc aj v súvislosti s nebezpečnými látkami, a to 19-krát. Šesť zásahov mali v Žilinskom kraji.
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti priblížilo, že uplynulý týždeň mali 63 zásahov. Z toho pätnásť bolo v súvislosti s požiarom. Poskytlo aj technickú pomoc, a to 22-krát. Zasahovalo pri 20 dopravných nehodách a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovalo tiež jedno cvičenie.