Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 501-krát

Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Najviac zásahov (195) mali pri požiaroch, z toho 46 ich bolo v Košickom kraji.

Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 501-krát. Najviac zásahov (195) mal pri požiaroch, z toho 46 ich bolo v Košickom kraji. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

HaZZ riešil minulý týždeň 175-krát technickú pomoc, najviac zásahov (33) mal v Prešovskom kraji. Hasiči zasahovali aj 109-krát pri dopravných nehodách. Najvyšší počet zásahov, a to 19, mali v Trnavskom kraji.

Hasičský zbor riešil aj nebezpečné látky. V tomto prípade mal 22 zásahov, z toho 11 v Košickom kraji.
