< sekcia Slovensko
Za vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku bol vymenovaný Peter Stano
Stano bol v rokoch 2019-24 hlavným hovorcom pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava/Brusel 16. októbra (TASR) - Peter Stano bol vymenovaný za nového vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Oznámila to vo štvrtok Komisia v tlačovom vyhlásení, informuje TASR.
V tejto funkcii bude Stano pôsobiť ako oficiálny zástupca eurokomisie na Slovensku pod politickým vedením jej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Termín jeho nástupu na post vedúceho zastúpenia bude určený neskôr.
Stano bol v rokoch 2019-24 hlavným hovorcom pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Predtým zastával viacero pozícií v rámci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – pracoval ako veľvyslanec s osobitným poslaním pre migráciu, zástupcu veľvyslanca a konzul na slovenskom zastupiteľstve v Libanone či hovorca rezortu. V EK bol tiež hovorcom pre rozširovanie a susedskú politiku.
Európska komisia pripomenula, že má svoje zastúpenia vo všetkých hlavných mestách členských štátov EÚ a regionálne kancelárie v Barcelone, Bonne, Marseille, Miláne, Mníchove a Vroclave. Zastúpenia sú v kontakte s vnútroštátnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a občanmi, pričom informujú médiá a verejnosť o politikách EÚ, uviedla v tlačovej správe.
V tejto funkcii bude Stano pôsobiť ako oficiálny zástupca eurokomisie na Slovensku pod politickým vedením jej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Termín jeho nástupu na post vedúceho zastúpenia bude určený neskôr.
Stano bol v rokoch 2019-24 hlavným hovorcom pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Predtým zastával viacero pozícií v rámci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – pracoval ako veľvyslanec s osobitným poslaním pre migráciu, zástupcu veľvyslanca a konzul na slovenskom zastupiteľstve v Libanone či hovorca rezortu. V EK bol tiež hovorcom pre rozširovanie a susedskú politiku.
Európska komisia pripomenula, že má svoje zastúpenia vo všetkých hlavných mestách členských štátov EÚ a regionálne kancelárie v Barcelone, Bonne, Marseille, Miláne, Mníchove a Vroclave. Zastúpenia sú v kontakte s vnútroštátnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a občanmi, pričom informujú médiá a verejnosť o politikách EÚ, uviedla v tlačovej správe.