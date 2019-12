Za vraždu Taliana poslal súd do väzenia dvoch Slovákov

Graz 7. decembra (TASR) - Súd v rakúskom Grazi uložil v piatok večer tresty vo výške 17 a 18 rokov odňatia slobody dvom mužom zo Slovenska, obžalovaným z podielu na vražde Taliana. O zatiaľ neprávoplatnom rozsudku informovala tlačová agentúra APA.



Odsúdení Slováci boli údajne spolu s ďalšími dvoma páchateľmi účastníkmi vražedného sprisahania, obaja však trvali na svojej nevine.



Telo obete sa našlo v roku 2001 pri obci Sinabelkirchen v rakúskej spolkovej krajine Štajersko a nachádzali sa na ňom bodné i strelné rany. Počiatočné vyšetrovanie bolo bezvýsledné a prokuratúra ho znovu otvorila až po tom, ako v roku 2015 získala výpovede dvoch svedkov. Prokurátor Daniel Weinberger prípad opísal ako "chladnokrvnú vraždu na objednávku z chamtivosti".



Neskoršie zavraždený Talian sa podľa obžaloby zoznámil ešte v roku 1999 s istou Slovenkou, do ktorej sa zamiloval. Žena jeho city neopätovala a finančne ho využívala, pričom ho tiež prehovorila, aby uzavrel životné poistenie v prospech jej dcéry.



Vtedajší šéf na súde vypovedal, že svojmu zamestnancovi radil, aby "ihneď odcestoval domov" a dal mu dokonca peniaze na cestu. Talian však neodišiel a "spečatil svoj osud", keď pohrozil spomínanej žene podaním trestného oznámenia pre podvod.



Podľa názoru prokurátora vymyslel jeden z obžalovaných vo veku 56 rokov plán, na základe ktorého obeť vylákali do Viedne. Tam ho vyzdvihli dvaja muži, vrátane druhého obžalovaného vo veku 55 rokov, odviezli ho do Štajerska a zabili bodaním a výstrelmi odzadu.



Súvisiace vyšetrovanie na Slovensku podľa APA prebiehalo "skôr ťahavo", a to len po žiadostiach z rakúskej strany. Spomínaná žena, považovaná za hlavnú organizátorku zločinu, vlastní v súčasnosti na Slovensku kliniku plastickej chirurgie. Na túto Slovenku, ako aj na údajného štvrtého spolupáchateľa bol už pred dvoma rokmi vydaný európsky zatykač, o ktorom "sa zatiaľ nerozhodlo", uzatvára agentúra.