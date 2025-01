Za vykázanie z rokovacej sály v decembri príde I. Matovič o dva platy

Bratislava 13. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR a líder hnutia Slovensko Igor Matovič príde o dva poslanecké platy a paušálne náhrady za mesiac január a február za to, že bol v decembri vykázaný a vyvedený z rokovacej sály parlamentu. Vyplýva to z rozhodnutia podpredsedu NR SR povereného jej riadením Petra Žigu (Hlas-SD), ktoré je zverejnené na webe parlamentu.



Matoviča vykázal podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) z rokovacej sály 4. decembra počas jeho vystúpenia v rozprave k novele zákona o prídavku na dieťa. Podľa Gašpara sústavne prekračoval hranice slušnosti, ešte pred vykázaním ho vyzval na nápravu. Keďže tak neurobil, požiadal ho opustiť rokovaciu sálu.



Vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze. "Vzhľadom na vyvedenie poslanca Igora Matoviča z rokovacej sály na schôdzi Národnej rady SR v mesiaci december 2024 stráca poslanec Igor Matovič nárok na dva platy a paušálne náhrady," píše sa v rozhodnutí.



Matovič po svojom vykázaní zo sály novinárom vysvetľoval, že sa v diskusii zastal rodín s deťmi, ktoré budú podľa neho okradnuté o daňový bonus. Ozrejmil, že vládu označil za mafiu, ktorá rozkradla peniaze, a musia na to doplatiť rodiny s deťmi.