Zábava na snehu pre celú rodinu

Bratislava 26. marca (OTS) - Záver zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách patril aj tento rok detským lyžiarskym pretekom, za ktorými stoja zjazdoví lyžiari Adam, Andreas a Teo Žampovci. BILLA ŽAMPA CUP priniesol cez víkend na Štrbské Pleso napínavú športovú atmosféru, aktívny oddych na snehu a dobrú náladu. Deviaty ročník obľúbeného športového podujatia ukončil sériu detských lyžiarskych pretekov, ktoré sa túto sezónu po prvýkrát konali aj v Česku a Poľsku.Hlavným bodom detských pretekov BILLA ŽAMPA CUP 2024 bol počas víkendu 23. a 24. marca tradične paralelný slalom, v ktorom si 531 dievčat a chlapcov zmeralo sily jeden proti jednému. Do pretekov sa mohli prihlásiť všetky deti od 8 do 16 rokov, bez ohľadu na to, či sa lyžovaniu venujú na profesionálnej úrovni v rámci klubov alebo pre ne ide len o voľnočasové hobby. Za obľúbenou akciou stoja zjazdoví lyžiari Adam, Andreas a Teo Žampovci spolu s generálnym partnerom podujatia, spoločnosťou BILLA. Keďže o BILLA ŽAMPA CUP už dlhšie prejavovali záujem aj účastníci z Poľska a Česka, podujatie sa v tejto zimnej sezóne rozšírilo o januárové preteky v českej Peci pod Sněžkou a o februárovú zastávku v poľskom stredisku Białka Tatrzańska.Generálny partner pretekov, sieť supermarketov BILLA, vidí v tomto podujatí veľký zmysel. Sama dlhodobo presadzuje zdravý životný štýl a svojich zákazníkov inšpiruje k pohybu a pravidelnému športovaniu. Rovnako si BILLA uvedomuje, že je zásadné viesť k aktívnemu životu už deti.povedalOkrem paralelného slalomu čakala cez víkend mladých športovcov na Štrbskom Plese aj zábavná jazda zručnosti – Skills Run, v ktorej zdolávali viaceré prekážky. Pasovali sa tak s lyžiarskymi bránkami, terénnymi vlnami alebo si precvičili jazdu hore kopcom. Novinkou 9. ročníka BILLA ŽAMPA CUP-u bolo aj otvorenie novej kategórie „Hobby race“, ktorej sa mohli zúčastniť práve deti neregistrované v lyžiarskych kluboch. Na svoje si prišli aj milovníci snowboardingu. V spolupráci s Akadémiou Klaudie Medlovej, slovenskej reprezentantky v snowboardingu, boli pre nich na svahu pripravené zábavné aktivity či možnosť získať viac informácií o freestyle snowboardingu. Na podujatí boli prítomní aj paralympionici, ktorí odovzdali svoje skúsenosti a praktické informácie rodinám, kde vyrastajú deti so zdravotným znevýhodnením. Podujatie zároveň ponúklo možnosť bezplatne si vyskúšať lyžovanie aj pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín, ktoré doposiaľ nemali takúto príležitosť. Návštevníci BILLA ŽAMPA CUP-u si tiež užili Olympijský deň aktivít, v rámci ktorého si vyskúšali olympijské zimné športy, ako aj nové modely lyží. V špeciálnej aréne si malí aj veľkí zahrali snežný volejbal a futbal. Súčasťou sprievodného programu tiež boli beh na lyžiach, sánkovanie či biatlonová laserová strelnica. Nechýbala ani autogramiáda top slovenských športovcov či atraktívna tombola.povedal. Vďaka podpore spoločnosti BILLA je účasť na pretekoch bezplatná, a teda dostupná pre všetky deti.