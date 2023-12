Bratislava 30. decembra (TASR) - Zábavná pyrotechnika má vplyv aj na vtáky. Môžu sa zraniť či umrieť. TASR o tom informovala organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).



"Zvukový efekt pyrotechniky vyvoláva podľa výskumov silnejšiu reakciu než vizuálny, vtáky zrejme vnímajú aj tlakovú vlnu výbuchu. Zvýši sa im srdcový rytmus, produkcia stresových hormónov, prehĺbi sa ostražitosť, nastúpi úzkosť, strach, únikové reakcie, panika," povedala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.



Vtáctvo podľa Romana Slobodníka z RPS prichádza v dôsledku ľudských aktivít o svoje prirodzené prostredie, musí sa neustále prispôsobovať zmenám. "Akoby to nestačilo, minimálne raz do roka sa strhne hlučná, svetelná apokalypsa, a to v noci, keď väčšina druhov odpočíva," skonštatoval.



Slobodník poukázal na štúdiu, ktorá sledovala vplyv novoročných osláv na radaroch. Preukázala masívne pohyby vtákov v širokom okolí, obzvlášť v prvých minútach Nového roka, keď sú oslavy najmohutnejšie. "Vyplašené vtáctvo vyletelo aj o stovky metrov vyššie než pri bežných preletoch (do 100 metrov). Zníženie letovej aktivity nastalo až 90 minút po polnoci," podotkol ornitológ. Za ten čas mohli podľa neho vtáky preletieť značnú vzdialenosť, aj niekoľko kilometrov, pričom namiesto odpočinku boli nútené k aktivite. Strata energie v zime môže znamenať oslabenie. Následne sú vtáky náchylnejšie na choroby a dochádza aj k úhynom, priblížil.



Zmätené, dezorientované vtáky často narážajú do prekážok. Ide o presklené časti budov, zastávky, vo voľnej krajine napríklad elektrické vedenia. Mnohé záchranné stanice pre živočíchy prijímajú po Silvestri zranené jedince. "Ak ľudia nájdu živé vtáča, správnym postupom je možné mu zachrániť život. Najlepšie je poradiť sa s odborníkom. Aj počas sviatkov by mala fungovať pohotovostná služba Štátnej ochrany prírody SR, poradia tiež v záchranných staniciach," povedal Slobodník.



Ak nemá vták žiadne vonkajšie zranenia, možno ho umiestniť do kartónovej krabice. Dá sa vystlať napríklad servítkami, kuchynskými utierkami či suchými čistými handričkami. Ornitológovia radia zavrieť ju tak, aby mal vták prístup vzduchu. V žiadnom prípade mu netreba dávať potravu a vodu, upozorňujú. V tichu a tme sa spamätá spravidla do dvoch hodín. "Vtáča vypustíme ideálne tam, kde sme ho našli," poznamenali.



Namiesto delobuchov je možné zvoliť napríklad prskavky, respektíve inú možnosť s malým dosahom. Nevhodnou alternatívou sú lampióny šťastia, ktoré spôsobujú vtákom popáleniny a po dohorení znečisťujú životné prostredie, tvrdia ornitológovia.