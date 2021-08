Zábojník: Ochrana pápeža znamená dávať pozor i na to,aby sa nepotkol

Bratislava 8. augusta (TASR) – Úlohou pápežovej ochranky je nielen zabrániť najvážnejším hrozbám, ale neustále tiež dávať pozor, či sa Svätý Otec nemôže pošmyknúť alebo zakopnúť o vyvýšenú dlažobnú kocku. Upozornil na to bezpečnostný analytik Juraj Zábojník, ktorý mal na starosti ochranu pápeža Jána Pavla II. pri jeho návšteve Slovenska v polovici 90. rokov.



"To bola práve moja úloha, neustále som musel dávať pozor, či nehrozí napríklad pád alebo zakolísanie. Jednoducho stále som musel preventívne rátať, že sa niečo môže stať," potvrdil. Takáto úloha si vyžaduje aj absolútne dôkladné a detailné preskúmanie trasy, po ktorej chránená osoba pôjde. "Detailne som si musel prejsť a pred každým programom si pripomenúť, aký je tam a tam chodník, v akom stave je dlažba, či nie je niekde poškodený obrubník,“ vysvetlil. Priznal, že i po skončení denného programu pápeža strávil hodinu-dve projektovaním ďalšieho dňa.



Podobne ako vtedy bude aj pri septembrovej návšteve pápeža Františka v tesnej súčinnosti pracovať slovenská ochranka s osobnými strážcami zo Švajčiarskej gardy. Zábojník ozrejmil, že ich súhra vychádza z kombinácie poznania, predstáv a možností. "Z Vatikánu príde z hľadiska naplánovaného programu i vzhľadom na bližšie poznanie chránenej osoby požiadavka, slovenská strana ju zhodnotí na základe svojho poznania reálií a preverenej situácie, a ak je to možné, vyhovie jej,“ vysvetlil. Monitoring a príprava zabezpečenia ochrany sa pritom odvíja od neustále aktualizovaných a overovaných informácií, ktoré sa týkajú miest návštevy, ale aj očakávaného počtu návštevníkov.



V prípade slovenského tímu, ktorý bude zabezpečovať ochranu, nejde o ľudí, ktorí by boli špeciálne trénovaní pre túto udalosť. "Sú na tieto úlohy pripravovaní priebežne, po fyzickej i mentálnej stránke so schopnosťou okamžite reagovať na vzniknutú situáciu,“ povedal Zábojník. Zároveň ide o ľudí, ktorí sú stranou chránenej osoby dokonale a neustále preverovaní. "Zabezpečovať ochranu nesmie ísť človek, ktorý je akýmkoľvek spôsobom vydierateľný," upozornil. Kontinuálny monitoring a preverovanie sa pritom deje i počas samotného výkonu. "Viem, že aj ja som bol pod absolútnym drobnohľadom, sledovali každý môj krok,“ skonštatoval osobný ochranca Jána Pavla II. pri jeho prvej návšteve samostatnej SR.



Podľa Zábojníka má i prostredníctvom vtedajších skúseností slovenská ochranka vo Vatikáne veľmi dobré meno. "Pamätám si na priebeh v roku 1995, v prvý deň bola vatikánska ochranka tesne pri nás. Keďže sa presvedčili, že všetko funguje, ako má a môžu sa spoľahnúť, mohli sa ďalšie dni už držať v úzadí," zaspomínal.