Zabrániť vstupu súkromníkov do VVS chcú zmenou stanov či legislatívy

Košice 24. augusta (TASR) – Zmenou legislatívy chce skupina poslancov NR SR zabrániť skupovaniu akcií vodárenských spoločností súkromnými investormi. Na brífingu to po pondelkovom zasadnutí desiatok akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) v Košiciach povedal poslanec Milan Potocký (OĽANO). Podľa neho je situácia vo vodárňach vážna. Stretnutie pred valným zhromaždením VVS iniciovalo mesto Košice, ktoré to chce dosiahnuť aj zmenou stanov vodární. Tie to považujú za protizákonné.







Skupina poslancov považuje predaj akcií súkromníkom za možné riziko budúcej privatizácie. „Sme presvedčení, že verejný záujem najlepšie ochránia len mestá a obce, ktoré sú terajšími akcionármi VVS. Z pozície poslancov NR SR teraz preto intenzívne rokujeme o možnej legislatívnej úprave,“ povedal Potocký. Chcú dosiahnuť, aby vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mestá a obce, nemohli predávať akcie súkromným investorom, ale len iným akcionárom – mestám a obciam, samosprávnym krajom alebo štátu. „V súčasnosti zvažujeme, akou formou sa prijme zákon, ktorý by obmedzil predaj akcií. Buď to pôjde v skrátenom legislatívnom konaní, formou normálneho zákona alebo cez pozmeňujúci návrh,“ dodal s tým, že je otázne, či sa proces stihne uzavrieť do realizácie predaja akcií obce Čerhov v okrese Trebišov do rúk súkromníka.







Košice aj preto plánujú zmeniť stanovy VVS. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sú staré viac ako 17 rokov a je potrebné ich prispôsobiť súčasnosti. Pripomenul, že voda je na východe najdrahšia. „Naším cieľom je, aby cena vody nerástla, aby sme ju stabilizovali a aby sme my ako starostovia a primátori mali reálny vplyv a kontrolu nad vodou a investíciami do nášho regiónu,“ uviedol. O potrebe zmeny stanov chce akcionárov presvedčiť do 2. septembra, kedy o tom bude rozhodovať valné zhromaždenie VVS.



Predstavenstvo spoločnosti zas akcionárom navrhuje, aby zmenu nepodporili. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VVS Stanislava Hrehu by išlo o protizákonne konanie, ktorým by ohrozili spoločnosť. Vodárne podľa jeho slov rovnako nechcú, aby sa ich akcie dostali do súkromných rúk, no na druhej strane akcionárom nemôžu uprieť právo predať svoje akcie. Je za zmenu legislatívy, ktorou by sa medzi tretie subjekty nedali prevádzať akcie, ktoré samospráva nekúpila, ale získala prevodom z Fondu národného majetku SR. Hreha tvrdí, že akcionárska štruktúra nemá vplyv na cenu vody, keďže to je v kompetencii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Dorovnanie vysúťaženej ceny za akcie Čerhova a odkúpenie vlastných akcií označil za problematické. „Nie je správne, ak by sme ich kupovali za veľké peniaze a nezostalo by nám na iné investície či prevádzku. VVS nevylučuje možnosť, že ich kúpi, ale musíme robiť tak, aby nevznikol precedens,“ vysvetlil. Východisko vidí v investičnom fonde, resp. výkupe spolu s inými obcami.







Obec Čerhov v januári vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na kúpu cenných papierov VVS v počte 5144 kusov, ktoré vlastní. Po verejnej obchodnej súťaži má zámer za sumu 100.000 eur previesť svoj 0,07-percentný podiel na „neakcionára“ spoločnosti, resp. advokátsku kanceláriu. Mesto Košice si ako najväčší akcionár predkupné právo neuplatní. Starosta Čerhova Jaroslav Bajužik pripomenul, že predajom chcú získať peniaze, pričom obec nemá ambíciu mať nad vodárňami kontrolu. „Sme demokratická spoločnosť, keď chceme ísť naspäť ku komunizmu, tak všetko znárodnime,“ uviedol s tým, že ide o podiel správcovskej spoločnosti, ktorá dodáva služby, a nie o akcie infraštruktúry alebo samotnej vody. „Nie je mi celkom jedno, kto ich kúpi. Chcem ich predať tomu, kto mi dá najviac,“ povedal.