Začal fungovať Najvyšší správny súd SR, zatiaľ so 16 sudcami

Bratislava 1. augusta (TASR) – Od 1. augusta začal fungovať Najvyšší správny súd (NSS) SR. Zatiaľ je jeho súčasťou 16 sudcov. Úlohou novej súdnej inštancie je ochrana ľudí pred svojvôľou štátnych orgánov. Prechádzajú naň aj niektoré kompetencie Ústavného súdu SR. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd (NS) SR.



Do kompetencií nového súdu patrí aj preskúmavanie rozhodnutí úradov v súvislosti s dôchodkami, sociálnymi dávkami či daňami. Tiež rozhodovanie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politických strán. Stáva sa aj disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov. Z Ústavného súdu naň prechádzajú kompetencie v rozhodovaní o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.



„V spoločnosti sa nie často deje, že by sa politická moc, ktorá má prakticky v rukách parlament a vládu, nechala kontrolovať inou inštanciou, ktorá môže korigovať jej rozhodnutia. Z tohto pohľadu zriadenie NSS SR možno vnímať ako ojedinelú, významnú vec a sviatok pre občanov SR,“ uviedol predseda NSS SR Pavol Naď v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.



Zriadenie NSS SR vychádza z reformného ústavného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) v oblasti justície, ktorý parlament schválil koncom roka 2020. Ministerka vníma NSS SR ako kľúčovú inštitúciu, ktorá má v rámci reformy justície pomôcť prinavrátiť dôveru v spravodlivosť na Slovensku.



„Chcem veľmi pekne poďakovať predsedovi Súdnej rady SR a vôbec Súdnej rade SR, pretože mali kľúčovú rolu pri vytváraní Najvyššieho správneho súdu, keďže realizovali výberové konania na sudcov, ktoré tiež takto robili prvýkrát na základe právomoci, ktorá bola vytvorená iba pre kreovanie Najvyššieho správneho súdu,“ spresnila ministerka.



Na NSS SR by malo pôsobiť dovedna 100 zamestnancov, momentálne je obsadených 62 miest. Jeho súčasťou má byť 30 sudcov, vrátane predsedu. V súčasnosti má NSS SR 16 sudcov, pričom o sudcovskej spôsobilosti ďalších piatich má rozhodnúť Súdna rada 19. augusta.



Zároveň bolo vypísané výberové konanie na 13 miest asistentov sudcov, pričom je 60 záujemcov. „Pozícia asistenta je veľmi významnou osobitne v tejto situácii, keď sudcovia potrebujú odbornú pomoc erudovaných mladých právnikov zameraných na správne súdnictvo tak, aby mohli dopomôcť predovšetkým k likvidácii ťažkej záťaže, ktorú budeme mať hneď na štarte,“ podotkol Naď. Ako ďalej uviedol, NSS SR bude zo začiatku riešiť približne 2000 spisov kasačnej agendy.