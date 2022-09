Začal sa ďalší ročník národnej kampane Európsky týždeň mobility

Bratislava 16. septembra (TASR) - V piatok sa začal ďalší ročník najväčšej celoeurópskej kampane Európsky týždeň mobility (ETM). Uskutoční sa od piatka do štvrtka 22. septembra. Témou aktuálneho ročníka je Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michaela Pšenáková.



Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom SAŽP. Kampaň je určená širokej verejnosti, registrujú sa však do nej len samosprávy a organizácie.



"Samosprávy majú v rámci ETM ideálnu príležitosť ukázať svojim obyvateľom a verejnosti aktivity, ktoré realizovali, realizujú či plánujú realizovať nielen pre zlepšovanie udržateľnejších foriem dopravy, ale ktoré vedú aj k skvalitneniu života ich obyvateľov," priblížila Pšenáková.



Do ETM sa počas celého roka môžu prihlásiť aj inštitúcie, verejné i mimovládne organizácie, súkromné firmy, centrá voľného času, prevádzkovatelia verejnej dopravy či školy.



Súčasťou ETM je aj národná súťaž o Cenu ETM, ktorej cieľom je zvýšiť motiváciu samospráv a organizácií k účasti. Tento rok sa môžu zapojiť do troch kategórií, a to aktívna samospráva, aktívny samosprávny kraj a aktívna organizácia. Prihlášky je možné podávať do 30. septembra.



Hlavným cieľom celoeurópskej kampane je zvyšovať povedomie o udržateľnej mestskej mobilite, a tým podporiť zmenu správania verejnosti v prospech aktívnej mobility.