Začal sa disciplinárny proces so sudkyňou ŠTS Pamelou Z.

Bratislava 23. júna (TASR) - Na Najvyššom správnom súde (NSS) SR sa v pondelok začal disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Z. Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová a predseda ŠTS Michal Truban. Sudkyňa čelí disciplinárnemu stíhaniu pre prieťahy v konaní vo viacerých prípadoch. Svoju vinu však odmieta a vyhlásila, že je nevinná.



Časť disciplinárneho stíhania voči Pamele Z. NSS zastavil. Išlo o jeden z návrhov Trubana, ktorý sa týkal väzobnej trestnej veci, keď sudkyňa opakovane požiadala o predĺženie lehoty na vypracovanie rozsudku. Truban navrhuje v ostatných veciach jeho návrhu Pamelu Z. potrestať preložením na súd nižšieho stupňa a znížiť jej plat o 50 percent na tri mesiace.



Zástupca Kosovej Adrián Kucek navrhol, aby senát NSS uznal Pamelu Z. za vinnú z disciplinárneho previnenia a znížil jej funkčný plat o 20 percent na tri mesiace. Podľa Kosovej návrhu Pamela Z. nekonala o námietke zaujatosti v primeranej lehote v trestnej veci, týkajúcej sa poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), Davida Lindtnera.



Obvinená sudkyňa podpiera svoju vinu v oboch disciplinárnych návrhoch. Má však záujem podrobne vypovedať ku všetkým skutkom. Jej právny zástupca Matúš Harkabus poukázal v prípade Kosovej návrhu na to, že zákon neustanovuje lehotu na rozhodnutie o námietke zaujatosti. Rovnako túto lehotu neustanovila podľa Pamely Z. ani Kosová vo svojom návrhu. Čo sa týka Trubanovho návrhu, ten je podľa obvinenej snahou nájsť na ňu čokoľvek, čo by prispelo k „zbaveniu sa“ jej. Pamela Z. poukázala aj na to, že na iných súdoch sa za prieťahy nepovažuje to, čo je jej pripisované.



Pamela Z. odmietla v pondelok vypovedať. Vyhlásila, že tak urobí až po vykonaní všetkých dôkazov, pretože ku každému skutku chce vypovedať podrobne a rozsiahlo.