Začal sa druhý obnovený proces v tomto roku s J. Ondrejčákom
Prokurátor navrhol v obnovenom procese pre Ondrejčáka 21,5-ročný trest väzenia, obhajoba 21.
Autor TASR
Pezinok 22. septembra (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v pondelok začal druhý obnovený proces v tomto roku s Jurajom Ondrejčákom, niekdajším bosom bratislavskej skupiny piťovcov. O vine obvineného však súd rozhodovať nebude, keďže Najvyšší súd SR zrušil koncom januára Ondrejčákovi iba 23-ročný trest odňatia slobody. Senát ŠTS tak bude rozhodovať o novom treste a uložení ochranného dohľadu.
Prokurátor navrhol v obnovenom procese pre Ondrejčáka 21,5-ročný trest väzenia, obhajoba 21. Procesné strany budú zároveň rokovať o dodatku k dohode o vine a treste.
Najvyšší súd (NS) SR koncom januára zrušil Ondrejčákovi, prezývanom Piťo, 23-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu uložil ŠTS v Pezinku v roku 2021 za viaceré trestné činy na základe dohody o vine a treste, ktorú uzavrel Piťo s prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Ondrejčák si tento trest odpykával za vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy.
Ondrejčák si aktuálne odpykáva 14,5-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu v inom obnovenom procese uložil ŠTS v máji a následne ho potvrdil NS koncom augusta.