Začal sa Mesiac kvality v odbornom vzdelávaní a príprave
Apríl sa bude niesť v znamení odborných diskusií, vzdelávania a zdieľania príkladov dobrej praxe, ktoré pomáhajú stredným odborným školám nastaviť interné procesy.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Počas apríla organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) piaty ročník Mesiaca kvality v odbornom vzdelávaní a príprave. TASR o tom vo štvrtok informovali z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, pod ktorého záštitou sa podujatie uskutočňuje.
Apríl sa bude niesť v znamení odborných diskusií, vzdelávania a zdieľania príkladov dobrej praxe, ktoré pomáhajú stredným odborným školám nastaviť interné procesy. A to tak, aby vytvárali kvalitné vzdelávacie prostredie pre svojich žiakov, rozvíjali partnerstvá aj vlastné kapacity s cieľom pripraviť absolventov čo najlepšie na dynamický trh práce 21. storočia.
Piaty ročník je podľa ŠIOV dôkazom, že kvalita sa na slovenských stredných školách stáva prirodzeným štandardom a nielen vonkajšou požiadavkou. „Odmenou za našu päťročnú prácu je v tomto roku rekordných 86 prihlášok do Národnej ceny kvality, ktorou sa snažíme upozorňovať na výnimočné školy aj jednotlivcov. Tento nárast záujmu jasne svedčí o tom, že školy sú čoraz sebavedomejšie, otvorenejšie inováciám a majú ambíciu zvyšovať úroveň a kvalitu vzdelávania, ktoré poskytujú svojim žiakom,“ uviedla Ľubica Gállová zo ŠIOV.
Jednotlivé podujatia v rámci mesiaca kvality sú koncipované tak, aby oslovili celú komunitu odborného vzdelávania a prípravy, od žiakov cez riaditeľov škôl až po zriaďovateľov a odbornú verejnosť. Podujatia sa počas apríla organizujú vo viacerých mestách Slovenska, konkrétne v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Žiline.
Apríl sa bude niesť v znamení odborných diskusií, vzdelávania a zdieľania príkladov dobrej praxe, ktoré pomáhajú stredným odborným školám nastaviť interné procesy. A to tak, aby vytvárali kvalitné vzdelávacie prostredie pre svojich žiakov, rozvíjali partnerstvá aj vlastné kapacity s cieľom pripraviť absolventov čo najlepšie na dynamický trh práce 21. storočia.
Piaty ročník je podľa ŠIOV dôkazom, že kvalita sa na slovenských stredných školách stáva prirodzeným štandardom a nielen vonkajšou požiadavkou. „Odmenou za našu päťročnú prácu je v tomto roku rekordných 86 prihlášok do Národnej ceny kvality, ktorou sa snažíme upozorňovať na výnimočné školy aj jednotlivcov. Tento nárast záujmu jasne svedčí o tom, že školy sú čoraz sebavedomejšie, otvorenejšie inováciám a majú ambíciu zvyšovať úroveň a kvalitu vzdelávania, ktoré poskytujú svojim žiakom,“ uviedla Ľubica Gállová zo ŠIOV.
Jednotlivé podujatia v rámci mesiaca kvality sú koncipované tak, aby oslovili celú komunitu odborného vzdelávania a prípravy, od žiakov cez riaditeľov škôl až po zriaďovateľov a odbornú verejnosť. Podujatia sa počas apríla organizujú vo viacerých mestách Slovenska, konkrétne v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Žiline.