Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. odmieta, že by pomáhal takáčovcom

Na snímke obžalovaný bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. (uprostred) odpovedá na otázky novinárov počas príchodu na odvolacie konanie na Najvyšší súd SR v Bratislave vo štvrtok 19. mája 2022. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 19. mája (TASR) - Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. odmieta, že by pomáhal zločineckej skupine takáčovcov. Rovnako odmieta, že by sa pričinil o prepustenie údajného bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby za úplatok, ako aj ďalšie skutky, za ktoré ho vlani neprávoplatne odsúdil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku na 14-ročný nepodmienečný trest a trest prepadnutia majetku. Vyplýva to z odvolania na Najvyšší súd (NS) SR, z ktorého sudca čítal na štvrtkovom pojednávaní. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek navrhol odvolanie zamietnuť ako nedôvodné.Obhajoba v odvolaní žiada NS SR o zrušenie rozsudku a oslobodenie Dušana K., prípadne aby vec vrátil na súd prvého stupňa a pridelil ju Krajskému súdu v Banskej Bystrici, nie ŠTS. Navrhla tiež vypočuť viacero svedkov a niektorých vzájomne konfrontovať. Rovnako by chcela doložiť dôkazy, napríklad v podobe prepisov výsluchov rôznych osôb či článkov z médií.V odvolaní, ktoré má vyše 450 strán bez príloh a má viacero doplnení, namieta Dušan K. zákonnosť procesu a spochybňuje výpovede viacerých svedkov. Upozorňuje aj na to, že súd vykonal najmä dôkazy navrhnuté prokuratúrou, zatiaľ čo väčšina dôkazov od obhajoby bola odmietnutá. Sporné je podľa neho aj to, kedy sa začalo samotné trestné stíhanie.V súvislosti s rozsudkom ŠTS o podporovaní zločineckej skupiny sa v odvolaní argumentuje, že dosiaľ nebola existencia zločineckej skupiny preukázaná. Obhajoba tiež namietala, že súd argumentoval existenciu zločineckej skupiny aj obvineniami, teda procesmi, v ktorých ešte nebolo rozhodnuté o vine danej osoby. Rovnako poukázala na to, že súd argumentoval prípadmi, v ktorých boli uzavreté dohody o vine a treste. Spochybnil teda výpovede tzv. spolupracujúcich obvinených.V súvislosti s odsúdením pre prijímanie úplatku sa upozorňuje napríklad na rozpory vo výpovediach svedkov. Namieta sa aj to, že nebolo špecifikované, aké informácie mal Dušan K. nezákonne poskytovať. Obhajobe tiež prekáža, že prvostupňový súd nevylúčil z pojednávania verejnosť. Ohradila sa aj voči tomu, že nebolo možné meniť poradie výsluchov.Dušan K. šéfoval Úradu špeciálnej prokuratúry od septembra 2004 do novembra 2020. Národná kriminálna agentúra ho zadržala koncom októbra 2020. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. V tomto prípade čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Odvolací proces na Najvyššom súde SR sa začal vo štvrtok. Manželka Dušana K. Iveta, ktorá taktiež podávala odvolanie, na pojednávanie neprišla.