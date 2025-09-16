< sekcia Slovensko
Začal sa proces s Borisom D., v dvoch skutkoch stíhanie zastavili
Hlavné pojednávanie s Borisom D. sa v utorok začalo bez prítomnosti obžalovaného.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa v utorok začal nový proces s bývalým policajtom Borisom D., ktorý mal z prostredia polície vynášať informácie zločineckej skupine sátorovci. Expolicajtovi, ktorý je niekoľko rokov na úteku, súd zastavil trestné stíhanie v dvoch skutkoch z dôvodu premlčania.
Hlavné pojednávanie s Borisom D. sa v utorok začalo bez prítomnosti obžalovaného. „Vedie sa konanie proti ušlému. Predmetom dnešného hlavného pojednávania okrem iného bolo rozhodnutie o premlčaní trestného stíhania pri niektorých skutkoch,“ priblížila pre TASR za ŠTS Mária Horáková.
ŠTS v utorok rozhodol o zastavení trestného stíhania v dvoch skutkoch z troch. Ako pre TASR priblížila Generálna prokuratúra (GP) SR, dôvodom je premlčanie po účinnosti novely Trestného zákona. „Išlo o skutok podpory zločineckej skupiny sátorovcov a druhý skutok, prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky - policajného preukazu,“ uviedla hovorkyňa GP Jana Tökölyová. Ako informoval portál aktuality.sk, bývalý policajt tak bude ďalej súdený len za pomoc pri vražde Vojtecha Écsiho z roku 2004.
Bývalý policajt Boris D. bol v roku 2019 odsúdený za pomoc a vynášanie informácií sátorovcom na 17-ročný trest odňatia slobody. V roku 2023 Najvyšší súd SR rozsudok zrušil pre procesné pochybenia.
