Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Slovensko

Začal sa proces s Danielom B., obžalovaným z extrémizmu

.
Na snímke vpravo Daniel B. v sprievode justičnej stráže prichádza na súdne pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 26. januára 2026, kde bude čeliť obžalobe za extrémistické prejavy a kyberšikanu. Foto: TASR - Martin Baumann

Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko.

Autor TASR
Pezinok 26. januára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v pondelok začas proces s Danielom B., obžalovaným najmä pre viaceré extrémistické trestné činy. Obhajca David Lindtner podal pred prednesením obžaloby dva procedurálne návrhy, ktoré však súd zamietol.

Prokurátor podal obžalobu pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, a pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby Daniel B. dopustiť zdieľaním určitých príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.

Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal obžalobu na Daniela B. začiatkom júla minulého roka.

Minulý rok v decembri zamietol Najvyšší súd SR sťažnosť Daniela B. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Rovnako zamietol aj jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?