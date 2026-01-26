< sekcia Slovensko
Začal sa proces s Danielom B., obžalovaným z extrémizmu
Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko.
Autor TASR
Pezinok 26. januára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v pondelok začas proces s Danielom B., obžalovaným najmä pre viaceré extrémistické trestné činy. Obhajca David Lindtner podal pred prednesením obžaloby dva procedurálne návrhy, ktoré však súd zamietol.
Prokurátor podal obžalobu pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, a pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby Daniel B. dopustiť zdieľaním určitých príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.
Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal obžalobu na Daniela B. začiatkom júla minulého roka.
Minulý rok v decembri zamietol Najvyšší súd SR sťažnosť Daniela B. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Rovnako zamietol aj jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu.
