Začal sa proces s Jurajom C., ktorý vlani strieľal na premiéra R. Fica

Banská Bystrica 8. júla (TASR) - Po vyše roku od atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, začal súdny proces so strelcom Jurajom C. Čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Predsedu vlády vážne postrelil vlani 15. mája v Handlovej, kde mala vláda výjazdové zasadnutie.



Obžalovaného dôchodcu, ktorý je vo väzbe, priviezli na súd kukláči asi polhodinu pred začiatkom pojednávania. Pri vstupe do budovy zakričal: „Nech žije slobodná kultúra.“ Na otázku, prečo strieľal na premiéra, reagoval slovami: „Pretože škrtil kultúru.“ V budove súdu znova zakričal: „Nech žije demokracia.“



Predseda vlády, ktorý je v pozícii poškodeného, na súd neprišiel. Ako sa pred časom v médiách vyjadril, na súd s Jurajom C. chodiť nemieni. Zastupuje ho jeho poradca, advokát David Lindtner.



Jurajovi C. hrozí doživotie. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.



Generálna prokuratúra SR v marci informovala o podaní obžaloby na Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe.