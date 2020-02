Začal sa proces s Jurajom K., za útok na poľovníka mu hrozí trest

Bratislava 20. februára (TASR) - Hlavné pojednávanie s Jurajom K., ktorému za minuloročný útok so zbraňou na poľovníka v katastrálnom území obce Miloslavov (okres Senec) hrozí vysoký trest, sa vo štvrtok začalo pred samosudkyňou Okresného súdu Bratislava III (OS).



Dozorujúca prokurátorka na úvod pojednávania odmietla uzavrieť s obžalovaným dohodu o vine a treste. Podľa obhajcu Juraja K. sa jeho klient k skutku priznal a oľutoval ho. Poškodenému sa ospravedlnil a škodu mu mimosúdnou dohodou nahradil. Požiadal o prekvalifikovanie právnej kvalifikácie skutku, ktorý prokurátorka žaluje ako ťažké ublíženie na zdraví. "Konal som v stave zmenšenej príčetnosti. Nesúhlasím s právnou kvalifikáciou. K priebehu skutku sa neviem vyjadriť, pán niečo odo mňa chcel, ja som mu povedal, že som mu nič neukradol a nezobral. Bližšie to popísať neviem," povedal obžalovaný, ktorý je v súčasnosti vo väzbe.



"Videl som obžalovaného v revíri. Pýtal som ho, čo tam robí so zbraňou. Povedal mi, že som už druhý, kto ho otravuje. Odchádzal preč, potom ma napadol päsťou, zobral mi mobil, začal ma so zbraňou udierať. Mal som zlomené obe ruky, padol som na zem a udrel ma do hlavy a na zemi ma chcel ešte biť. Nevedel som, čo to bola sa zbraň, či prevŕtaná vzduchovka, bola to dlhá zbraň," vypovedal poškodený, ktorý bol hospitalizovaný, utrpel zlomeniny oboch rúk, čeľuste a práceneschopný bol približne tri mesiace. Proces bol odročený na 20. marca, keď súd vypočuje svedkyňu a znalcov.



Mužovi, ktorý bol už v minulosti súdne trestaný a bol v podmienke, hrozí v prípade dokázania viny na súde trest odňatia od sedem do 12 rokov. Okresnej prokuratúre Bratislava III vyšetrovací spis spolu s návrhom na podanie obžaloby doručili koncom novembra 2019. Pred skončením vyšetrovania a na základe výsledkov znaleckého dokazovania bola zmenená právna kvalifikácia skutku v neprospech obvineného. Zranenia, ktoré poškodený utrpel, naplnili podľa prokuratúry znaky ťažkej ujmy na zdraví.



Polícia muža najskôr obvinila z trestného činu útoku na verejného činiteľa. Obvinenému mužovi z okresu Senec pôvodne hrozil trest odňatia slobody vo výške tri až osem rokov.



K útoku došlo 15. augusta vo večerných hodinách v poľovníckom revíri. Podľa policajných informácií tam poľovník spozoroval muža so zbraňou. Mužovi sa preukázal služobným preukazom a odznakom člena poľovníckej stráže a vyzval ho, aby zbraň odovzdal. Juraj K. však výzvu ignoroval a poľovníka mal so zbraňou fyzicky napadnúť.