Začal sa proces s Kuffovcami, všetci traja vyhlásili, že sú nevinní

Kežmarok 27. septembra (TASR) - Na pracovisku Okresného súdu Poprad v Kežmarku sa v stredu začalo súdne pojednávanie s Kuffovcami v kauze, ktorá súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Všetci traja obžalovaní pred súdom vyhlásili, že sú nevinní. Čelia obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva. Na prvom pojednávaní mali okrem nich vypovedať aj poškodený Radoslav Ksiažek a svedkyňa Henrieta Bagoňová. Pre krátkosť času sa však napokon pred súd postavia až na ďalšom pojednávaní, ktoré sudca odročil na január.



Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Život-NS Filip Kuffa spolu s bratom Gregorom Kuffom už skôr odmietli, že by sa niekto z ich rodiny bil s farmármi alebo sa niekomu vyhrážal. Okrem nich je obžalovaný aj ich otec Štefan Kuffa.



Prokurátorka v obžalobe uviedla, že trojica obžalovaných mala poškodeného fyzicky napadnúť a vyhrážať sa likvidáciou jemu i jeho blízkym, keď sa v autách stretli na priestranstve v blízkosti smetiska pri Kežmarku. K incidentu medzi nimi a Ksiažekom malo dôjsť v júli 2021.



Obžalobu Kuffovci považujú za neopodstatnenú, keďže je podľa nich založená na jedinom dôkaze. Z dokazovania podľa obhajoby vyplynie, že výpoveď poškodeného je nelogická, nepresvedčivá a nevierohodná, do konania chce predložiť ďalšie dôkazy, ktoré výpoveď spochybnia. Obžalovaní sú presvedčení, že v danom prípade ide o politicky motivovanú kauzu s cieľom zbaviť ich poslaneckého mandátu a tiež o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s miestnou podnikateľkou.



"Odmietame vinu na týchto skutkoch, cieľom je len zdiskreditovať nás pár dní pred voľbami," uviedol Filip Kuffa. Jeho brat Gregor dodal, že žiaden fyzický ani slovný útok, z ktorého sú obžalovaní, sa v tento deň nestal. "Išli sme okolo seba tak, ako aj mnohokrát predtým. Autá sa nevedeli vyhnúť, stiahli sme okienka, povedali sme si pár bežných slov a poprosil som ho, aby vycúval, lebo sme mali prívesný vozík. Pri najbližšej možnosti sme sa jeden druhému vyhli," priblížil Gregor Kuffa.



Poverený zástupca poškodeného Jozef Beňo pre médiá uviedol, že poškodený má úplne inú verziu spomínaných udalostí. "Sme toho názoru, že je úlohou súdu posúdiť, komu uverí, či verzii obžalovaných alebo poškodeného. Spoliehame sa na to, že súd koná s mimoriadnou precíznosťou a výsledok tohto súdneho konania bude spravodlivý," uviedol Beňo, ktorý je zároveň právnym zástupcom spoločnosti Heba. V súvislosti s obvineniami Kuffovcov o podvodoch s pozemkami zdôraznil, že na túto firmu nikdy nebolo vznesené žiadne obvinenie a považuje ich za nepravdivé. "Neexistuje žiadne rozhodnutie prokuratúry, súdu ani polície, ktoré by nasvedčovalo, že by sa spoločnosť Heba akýmkoľvek spôsobom dopúšťala protiprávneho konania," skonštatoval Beňo.



Ďalšie pojednávanie sa bude konať 17. januára 2024, keď by mali vypovedať poškodený a tiež svedkyňa Henrieta Bagoňová.