Začal sa proces s prešovským poslancom, ktorý mal žiadať úplatok

Pezinok 7. februára (TASR) – V pondelok sa začal na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku proces s prešovským poslancom Rudolfom D., ktorý je obžalovaný zo zločinu prijímania úplatku. Úplatok mal žiadať v apríli 2018 v súvislosti s výstavbou tréningovej hokejovej haly. Rudolf D. vinu odmieta. V prípade preukázania viny mu hrozí päť až 12-ročný trest.



Z obžaloby vyplýva, že ako poslanec mestského zastupiteľstva mal Rudolf D. v roku 2018 žiadať úplatok vo výške 20.000 eur. Na rokovaní zastupiteľstva mal za to pri schvaľovaní finančného príspevku vo výške 600.000 eur na výstavbu tréningovej ľadovej plochy hlasovať za návrh riešenia predložený žiadateľom - investorom plánovanej výstavby tréningovej haly.



Rudolf D. uviedol, že ho investor dvakrát požiadal o pomoc. Prvý raz mal intervenovať, aby sa proti výstavbe haly neuskutočnila petícia a tiež ho mal požiadať o pomoc pri výstavbe parkovacích miest. Odmietol, že by za to žiadal alebo prijal úplatok. "Jediné, čo som svojim konaním sledoval, je dobro obyvateľov mesta Prešov, ktorí mi vyjadrili svoju dôveru," uviedol na pondelkovom pojednávaní.



"Povedal, že ak mu dám 20.000 eur, vybaví 600.000 eur na výstavbu haly," vyhlásil vo svedeckej výpovedi spolumajiteľ PSK Arény Ján Kentoš. Tréningová hala mala byť postavená vedľa tejto arény. Kentoš potom v pozícii agenta vyhotovil zo stretnutia s obžalovaným aj audiovizuálny záznam. "Uviedol, komu všetkému pôjdu tie peniaze," podotkol svedok s tým, že peniaze mali ísť podľa Rudolfa D. predsedom poslaneckých klubov a tí mali vybaviť, že poslanci schvália peňažné prostriedky.