Peter P. odmieta, že by zavraždil poslanca M. Rakovského

Pezinok 18. decembra (TASR) - Obžalovaný bývalý hasič Peter P. odmieta, žeby sa podieľal na vražde mestského poslanca a advokáta Mareka Rakovského z júla 2013, z ktorej je obžalovaný.



"Nikdy som nebohého nepoznal a nikdy som o ňom nepočul, počul som o ňom len v správach, keď bol zavraždený. Nikdy v živote som nikomu neublížil. Dôrazne odmietam spáchanie tohto skutku. Podľa obžaloby som sa mal dopustiť skutku s ďalšími osobami. Kto sú tie osoby a kde sú? Odmietam, žeby som sa niekedy ocitol na adrese, kde bol zavraždený pán Rakovský," uviedol obžalovaný. Proces s ním sa začal v stredu pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.







Na návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) boli prečítané zápisnice o skorších výpovediach obžalovaného, a to z dôvodu že predniesol len spontánnu časť výpovede a ďalej uplatnil svoje právo ďalej nevypovedať. Zo zápisníc vyšetrovateľa vyplýva, že obžalovaný bol zamestnaný ako hasič. Pracoval vo vojenskom útvare Lešť, bol hasičom v rokoch 2011 - 2014, pracoval ako skladový robotník. Do styku s muníciou dochádzal za prítomnosti ďalšej osoby, ktorá vykonávala dozor. V minulosti bol trestne stíhaný za nedovolené ozbrojovanie, a to v roku 2017. Predtým zase za krádež nafty, kde mu bol odpustený trest. V minulosti bol držiteľom zbraní.



"Obžalovaného som nikdy nevidela. Syn mi chýba, cítim samotu a vystávajú nám otázniky, čo sa stalo," vypovedala pred súdom svedkyňa a zároveň poškodená, matka zavraždeného Rakovského. Ani otec zavraždeného nepozná obžalovaného a nikdy ho nevidel a ani o ňom nepočul. Svojho syna videl dva dni pred smrťou. Nebolo na ňom vidieť že by bol v strachu, ohrození a žeby sa mu niekto vyhrážal. "Keby sa mu niekto vyhrážal, povedal by o tom, bol takej povahy. Nemám potuchy, kto by to mohol spáchať," povedal.



Súd odročil hlavné pojednávanie na 16., 27. januára, 5. februára a napokon 2. a 3. marca. Na procesoch v januári vypočujú svedkov navrhovaných prokurátorom a obhajobou, napokon utajených svedkov a potom znalcov.



Prokurátor ÚŠP, obžalovaný a jeho obhajca Tomáš Rosina na úvod verejného zasadnutia v stredu odmietli uzatvoriť dohodu o vine a treste. Petra P. na proces eskortovali príslušníci zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Peter P. z Veľkého Krtíša je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v jednočinnom súbehu zo zločinom všeobecného ohrozenia a prečinu poškodzovania cudzej veci.



Rakovského zavraždili v júli 2013 v Žiari nad Hronom. Pri atentáte bol použitý nástražný výbušný systém, ktorý bol umiestnený na spodnej časti jeho vozidla. Počas jazdy vozidlo vybuchlo a poslanec utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Motív jeho vraždy nie je stále známy. Rakovský sa venoval civilnému právu. V prípade dokázania viny pred súdom hrozí Petrovi P. trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.