Niektorým žiakom sa začali jarné prázdniny. Ako ich využiť správne?

Bratislava 17. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR radí využiť jarné prázdniny aktívne, napríklad výletmi v okolí či športovaním. Voľné dni takisto odporúča využiť na upevnenie zdravých stravovacích návykov. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.



"Využite voľné dni na rodinný relax v prírode, na výlety v okolí alebo športovanie. Ak vám to počasie umožní, vytiahnite bicykle, kolobežky alebo korčule a vyrazte na potulky okolím," uviedli odborníci.



Rodičom odporúčajú vyraziť s deťmi napríklad na vzdialenejšie ihrisko alebo do historického centra mesta. "Ak netušíte, kde začať, inšpirujte sa na weboch zameraných na aktivity s deťmi alebo vyskúšajte geocaching - hľadanie 'pokladov' v exteriéri, ktoré je skvelou zábavou pre deti i dospelých," dodal ÚVZ.



Počas spoločných aktivít by však podľa neho rodičia nemali u detí tlačiť na výkon. "Nepreťažujte ich a doprajte im počas prázdnin aj príležitosť oddychovať a obnoviť si sily," podotkol úrad.



Jarné prázdniny podľa neho možno využiť aj na upevnenie zdravých stravovacích návykov. "Choďte na spoločný nákup lokálnych surovín. Dovoľte dieťaťu, aby vybralo zeleninu či ovocie, na ktoré má chuť, a pripravte si spolu chutný obed alebo večeru. Môžete vyskúšať uvariť aj nový zdravý recept," radí úrad.