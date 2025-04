Začal sa súd s exšéfom Najvyššieho súdu pre súhlas s ruskou agresiou

Na snímke bývalý predseda Najvyššieho súdu (NS) SR a exminister spravodlivosti Štefan H. (vpravo) počas súdneho pojednávania vo veci schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 9. apríla 2025. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Pezinok 9. apríla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v stredu začal súdny proces s bývalým predsedom Najvyššieho súdu (NS) SR a exministrom spravodlivosti Štefanom H. pre schvaľovanie ruskej agresie na Ukrajine. Obžaloba bola podaná pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu.povedal Štefan H. za začiatku hlavného pojednávania. Obžaloba je podľa jeho právneho zástupcu Jána Foltána politicky motivovaná. Považuje ju za nezákonnú a nedôvodnú. Zdôraznil, že z vymedzeného skutku nevyplýva, že by jeho klient hanobil ukrajinský národ.podotkol Štefan H. Naznačil, že navrhne vypočuť ako svedkov ruského prezidenta Vladimira Putina i generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.tvrdil.Pôvodne sa malo začať hlavné pojednávanie ešte vlani v marci. Štefan H. vtedy spochybňoval opatrenie, ktorým bol prokurátor poverený zastupovať obžalobu pred súdom i príslušnosť ŠTS rozhodovať tento prípad. Prokurátor i súd zastávali názor, že obžaloba spĺňa všetky zákonom požadované náležitosti. Sťažnostný súd potvrdil príslušnosť ŠTS konať o obžalobe.Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v júni 2023. Skutok sa týka vyjadrenia Štefana H. krátko po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Štefan H. podľa obžaloby na sociálnej sieti napísal, že by urobil to isté, čo ruský prezident Vladimir Putin, pričom hovoril o pacifikácii nacistov.