Ladislav B. sa priznal k podvodu pri kúpe bytov vo Five Star Residence

Na snímke odsúdený podnikateľ Ladislav B. (druhý vpravo) pred pojednávaním. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 7. septembra (TASR) - Odsúdený podnikateľ Ladislav B. sa v utorok na súde priznal, že je vinný aj v prípade neoprávnenej daňovej vratky asi za dva milióny eur, súvisiacej s kúpou bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence. Okresný súd Bratislava V tak bude rozhodovať len o výške trestu. Podnikateľ čelí obžalobe pre zločin skrátenia dane a poistného.Ladislav B. sa pred súdom priznal dobrovoľne a oľutoval spáchanie skutku. Obžaloba navrhla prijať jeho priznanie.pripomenul súd. Dokazovanie sa preto ukončilo a súd umožnil obom stranám predniesť záverečné reči.Obhajca obžalovaného Peter Filip zdôraznil, že ide o skutok, ktorý sa stal pred ôsmimi rokmi, poukázal aj na zmenu správania a životnej situácie jeho klienta. Vyzval preto súd, aby upustil od súhrnného trestu, ktorý navrhovala prokuratúra. Okrem odňatia slobody žiadala aj zákaz činnosti či trest prepadnutia majetku. Súd by mal vyniesť rozsudok vo veci už v utorok.Polícia nanovo obvinila podnikateľa v apríli 2019, krátko po jeho právoplatnom odsúdení. Obvinenia sa týkali kúpy bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence. Tie kúpil približne za 12 miliónov eur, pričom skutočná suma bola údajne nižšia. Podnikateľ si neoprávnene v roku 2012 uplatnil nárok na DPH v sume približne dvoch miliónov eur.Podnikateľa v prvej trestnej kauze neodvedenia dane a poistného v marci 2019 odsúdili na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody, ktorý si stále odpykáva.