Začal sa summit Bukureštskej deviatky, SR zastupuje P. Pellegrini
Stretnutie hláv štátov Bukureštskej deviatky sa od vzniku tohto formátu dvakrát uskutočnilo aj na Slovensku.
Autor TASR,aktualizované
Bukurešť 13. mája (TASR) - Za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho sa v stredu dopoludnia v Paláci Cotroceni v hlavnom meste Rumunska začal summit Bukureštskej deviatky (B9) a severských krajín. Ide o kľúčové stretnutie pred nadchádzajúcim summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare, píše osobitný spravodajca TASR.
Zoskupenie B9 vzniklo v roku 2015 a v súčasnosti zahŕňa Slovensko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko - kedy krajiny vo sfére sovietskeho vplyvu a dnes súčasť NATO a Európskej únie (EÚ). Na rokovaniach v Bukurešti sú prítomní aj predstavitelia severských štátov - Dánska, Fínska, Švédska, Nórska a Islandu.
Summitu s hlavnou témou „Prispieť viac k transatlantickej bezpečnosti“ predsedajú prezidenti Rumunska a Poľska, Nicušor Dan a Karol Nawrocki. Na stretnutí sa okrem Pellegriniho zúčastňuje aj český prezident Petr Pavel, generálny tajomník NATO Mark Rutte, fínsky prezident Alexander Stubb, námestník amerického ministra zahraničných vecí pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť Thomas DiNanno či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Stretnutie hláv štátov Bukureštskej deviatky sa od vzniku tohto formátu dvakrát uskutočnilo aj na Slovensku - pod záštitou prezidenta Andreja Kisku v roku 2019 v Košiciach a prezidentky Zuzany Čaputovej v roku 2023 v Bratislave.
(osobitný spravodajca TASR Denis Hofer)
