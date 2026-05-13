Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
< sekcia Slovensko

Začal sa summit Bukureštskej deviatky, SR zastupuje P. Pellegrini

.
Na snímke v popredí zľava dánska premiérka Mette Frederiksenová a slovenský prezident Peter Pellegrini počas plenárneho rokovania na summite Bukureštskej deviatky (B9) a severských krajín v Paláci Cotroceni v Bukurešti v stredu 13. mája 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Stretnutie hláv štátov Bukureštskej deviatky sa od vzniku tohto formátu dvakrát uskutočnilo aj na Slovensku.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bukurešť 13. mája (TASR) - Za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho sa v stredu dopoludnia v Paláci Cotroceni v hlavnom meste Rumunska začal summit Bukureštskej deviatky (B9) a severských krajín. Ide o kľúčové stretnutie pred nadchádzajúcim summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare, píše osobitný spravodajca TASR.

Zoskupenie B9 vzniklo v roku 2015 a v súčasnosti zahŕňa Slovensko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko - kedy krajiny vo sfére sovietskeho vplyvu a dnes súčasť NATO a Európskej únie (EÚ). Na rokovaniach v Bukurešti sú prítomní aj predstavitelia severských štátov - Dánska, Fínska, Švédska, Nórska a Islandu.

Summitu s hlavnou témou „Prispieť viac k transatlantickej bezpečnosti“ predsedajú prezidenti Rumunska a Poľska, Nicušor Dan a Karol Nawrocki. Na stretnutí sa okrem Pellegriniho zúčastňuje aj český prezident Petr Pavel, generálny tajomník NATO Mark Rutte, fínsky prezident Alexander Stubb, námestník amerického ministra zahraničných vecí pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť Thomas DiNanno či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Stretnutie hláv štátov Bukureštskej deviatky sa od vzniku tohto formátu dvakrát uskutočnilo aj na Slovensku - pod záštitou prezidenta Andreja Kisku v roku 2019 v Košiciach a prezidentky Zuzany Čaputovej v roku 2023 v Bratislave.





(osobitný spravodajca TASR Denis Hofer)
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov