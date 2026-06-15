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Začal sa výber na pozíciu riaditeľa Správy slovenských jaskýň
SSJ je bez riaditeľa od 2. júna, keď z funkcie odstúpil Branislav Šmída.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 15. júna (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Správy slovenských jaskýň (SSJ) v Liptovskom Mikuláši. Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania môžu záujemcovia posielať najneskôr do 7. júla. Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je počas júla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.
Podľa ŠOP sa od uchádzačov očakáva okrem iných kvalifikačných a odborných predpokladov minimálne desať rokov odbornej praxe v oblasti jaskyniarstva, speleológie alebo ochrany jaskynného prostredia a taktiež vysokoškolské vzdelanie v oblasti prírodných vied, najmä v odbore geológia, environmentálne vedy, fyzická geografia, ochrana a využívanie krajiny alebo v príbuznom prírodovednom odbore so zameraním na krasové a jaskynné systémy.
ŠOP požaduje od záujemcov, aby mali publikačnú činnosť v oblasti speleológie, krasovej geomorfológie alebo ochrany jaskynného prostredia, autorstvo alebo spoluautorstvo viacerých odborných článkov zo speleológie, či publikovanie minimálne piatich odborných článkov v zahraničných vedeckých alebo odborných časopisoch.
SSJ je bez riaditeľa od 2. júna, keď z funkcie odstúpil Branislav Šmída. Rozhodnutie ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii prijal z osobných, rodinných a profesijných dôvodov. Správa je v súčasnosti priamo riadená generálnym riaditeľom ŠOP SR Romanom Fajthom. „Výkon riadenia je zabezpečený plynulo a v rozsahu zaužívanom pri doterajšom fungovaní správy, aby bola zachovaná kontinuita všetkých odborných, prevádzkových a administratívnych činností SSJ,“ ozrejmila ŠOP.
Podľa ŠOP sa od uchádzačov očakáva okrem iných kvalifikačných a odborných predpokladov minimálne desať rokov odbornej praxe v oblasti jaskyniarstva, speleológie alebo ochrany jaskynného prostredia a taktiež vysokoškolské vzdelanie v oblasti prírodných vied, najmä v odbore geológia, environmentálne vedy, fyzická geografia, ochrana a využívanie krajiny alebo v príbuznom prírodovednom odbore so zameraním na krasové a jaskynné systémy.
ŠOP požaduje od záujemcov, aby mali publikačnú činnosť v oblasti speleológie, krasovej geomorfológie alebo ochrany jaskynného prostredia, autorstvo alebo spoluautorstvo viacerých odborných článkov zo speleológie, či publikovanie minimálne piatich odborných článkov v zahraničných vedeckých alebo odborných časopisoch.
SSJ je bez riaditeľa od 2. júna, keď z funkcie odstúpil Branislav Šmída. Rozhodnutie ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii prijal z osobných, rodinných a profesijných dôvodov. Správa je v súčasnosti priamo riadená generálnym riaditeľom ŠOP SR Romanom Fajthom. „Výkon riadenia je zabezpečený plynulo a v rozsahu zaužívanom pri doterajšom fungovaní správy, aby bola zachovaná kontinuita všetkých odborných, prevádzkových a administratívnych činností SSJ,“ ozrejmila ŠOP.