Začal sa výcvik do národných obranných síl, zapojil sa aj prezident

Bratislava 10. Júla (TASR) - Ministerstvo obrany SR spracovalo ďalších približne 240 žiadostí do výcviku pre Národné obranné sily (NOS). Počet prihlásených tak presiahol aktuálny stav personálu v aktívnych zálohách. Ministerstvo tiež reagovalo približne na 3000 žiadostí o podrobné informácie. Na tlačovej konferencii vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký Vrch k začiatku prvého turnusu výcviku o tom vo štvrtok informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).



„Verím, že po výcviku sa budem môcť s vami podeliť o skúsenosti, ako to celé prebieha, čo to dá nám, čo my sme schopní dať SR, ale predovšetkým, ako sa posunúť ďalej. Verím, že to bude napredovať a na konci dňa bude veľmi silná infraštruktúra ľudí, ale aj techniky, ktorá bude schopná pomôcť občanom SR,“ uviedol na úvod výcviku, na ktorom sa aj zúčastní, Kaliňák.







Na výcviku sa v aktuálnom turnuse zúčastňuje aj prezident SR Peter Pellegrini. Podľa svojich slov nebude mať žiadne mimoriadne podmienky ani špeciálne zaobchádzanie. Je pripravený zostať vo výcvikovom centre celých 14 dní. Ako poukázal, prezidentské povinnosti je schopný vykonávať aj odtiaľ.



„Nie som na konci sveta ani na inej planéte, takže v prípade potreby je k dispozícii systém, aby som mohol podpísať nejaké dokumenty. V prípade nejakej mimoriadnej udalosti, aby som mohol ísť vykonať nejaký akt, ak by bolo potrebné. Dokonca sme mali aj v pláne, že to pravdepodobne budeme musieť na poldňa prerušiť pre plánovanú návštevu indonézskeho prezidenta, ale ten nakoniec nepríde,“ priblížil prezident.



Kaliňák dodal, že v aktuálnom turnuse je prihlásených medzi cvičiacimi aj deväť žien. Približne polovica cvičiacich sa hlásila do branných záloh.



Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko vyhlásil, že vďaka investícii do zariadenia je infraštruktúra cvičiska pripravená na výcvik. Poukázal, že NOS riešia dlhodobý problém s armádnymi zálohami. „Budeme musieť revidovať naše plány a začneme intenzívne cvičiť už troška skôr a vo väčšej frekvencii v priebehu tohto roka tak, aby sme záujem občanov naplnili,“ poukázal Zmeko.



Legislatívnym procesom prešiel nový zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti. Mení fungovanie doterajších aktívnych záloh a zriaďuje NOS. Okrem toho zákon umožní aj vznik Žandárskeho zboru a ministerstvu pridelí aj iné právomoci.



NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo sľúbilo i ďalšie benefity.