Začala sa 9. schôdza, očakáva sa rokovanie aj o Trestnom zákone

Bratislava 31. januára (TASR) - Začala sa 9. schôdza Národnej rady (NR) SR. Otvoril ju predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) v stredu popoludní. Na programe je zhruba 100 bodov. Medzi nimi sú aj neprerokované návrhy z predošlej schôdze, ktorá sa začala ešte v decembri a ktorú poslanci minulý týždeň ukončili.



Na aktuálnej schôdzi by mali poslanci rokovať v druhom čítaní o novele Trestného zákona, ktorá ráta s úpravami trestných sadzieb, zmenami hraníc pri majetkovej trestnej činnosti aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Návrhu sa parlament venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Očakávajú sa aj viaceré pozmeňujúce návrhy. Opozícia zmeny namieta, vládna koalícia na ich dôvodnosti trvá.



Medzi presunutými bodmi z predchádzajúcej schôdze bolo aj viacero poslaneckých návrhov. V januári členovia snemovne, ale aj vláda, predložili do parlamentu ďalšie návrhy. Predložených je viacero vládnych noviel aj s návrhmi na ich prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Týkajú sa stavebnej legislatívy a novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania, novely zákona o regionálnej investičnej pomoci a zmien v zákone o sociálnom poistení. Z predošlého rokovania sa presunul aj návrh na zrýchlené prerokovanie novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.



Program obsahuje aj návrhy na odvolanie predsedu brannobezpečnostného výboru Tibora Gašpara (Smer-SD) a predsedu výboru pre verejnú správu Michala Šipoša (klub Slovensko, Za ľudí, KÚ). Voliť by mali poslanci člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Venovať sa majú aj návrhu na odvolanie a voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu.