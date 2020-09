Pokračuje súdny proces so starostom Dolného Chotára Františkom D.

Bratislava 10. septembra (TASR) - Pred trojčlenným senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku sa vo štvrtok začala ďalšia séria procesov so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol.



František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Podľa obžaloby mali svoje obete zadržať v prezlečení za policajtov.



Na štvrtkové hlavné pojednávanie eskortovali všetkých obžalovaných z väzby. Na programe je dokončenie výpovede svedka - bývalého člena skupiny a na dlhoročný trest odňatia slobody odsúdeného Juraja Bugára, alias Bugiho. Bugár vypovedal už na druhom kole pojednávaní 3. septembra. Ďalší termín procesu je naplánovaný na pondelok (14. 9.). Bugár vypovedá prostredníctvom tlmočníčky. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Bugár vypovedal, že osobne nemal informácie o dohodách bosa skupiny nebohého Ľudovíta Sátora s obžalovaným Františkom D. Tie robili podľa neho potajomky, najmä keď išlo o podvody s DPH. Na strane druhej nepochybuje o vyjadreniach Sátora, Kristiána Kádara a Františka D. o vraždách takzvaných bielych koní. František D. sa však opakovane pýtal, či je jedna z obetí dobre zakopaná, a či ju náhodou niekto nenájde. Svedok pripomenul, že už bol odsúdený za vraždy, účasti na vraždách a za trestný čin založenia, zosnovania zločineckej skupiny.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdana Čeľovského po prvý raz na Slovensku stojí aktívny politik, ktorý si objednal viacero vrážd u zločineckej skupiny.



"Jeden z obžalovaných bol aktívny politik, tak o to je tento prípad možno zaujímavejší pre verejnosť, že prvýkrát súdime aktívneho politika, ktorý si objednal viacero vrážd. Vraždy si objednal u jednej z najbrutálnejších zločineckých skupín na Slovensku, teda u sátorovcov. Tieto vraždy boli vykonané, jedna ostala len vo fáze prípravy, keďže došlo k zavraždeniu Sátora, tú poslednú vraždu už nestihli vykonať. Čo sa týka priebehu konania, to nebudem bližšie komentovať. Je v úvodnej fáze, vypočúva sa prvý svedok," uviedol minulý týždeň pre TASR prokurátor.



Počas termínov by mali vypovedať ako svedkovia minimálne piati členovia gangu sátorovcov, ktorý je pokladaný za najbrutálnejšiu zločineckú skupinu v histórii Slovenska.



Vraždy si mal objednávať František D. ako spôsob umlčania takzvaných bielych koní. Niektoré z vrážd boli vykonané tak, že zastavili svoje obete pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti následne dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam svoju obeť usmrtili zaškrtením. Za takýto skutok mali inkasovať vykonávatelia vraždy vtedajšie tri milióny korún s tým, že sa jedna z týchto vrážd mala stať medzi rokmi 2003 a 2004.



Gang mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.





J. Bugár: Ladislav A. pred zavraždením so svojou obeťou žartoval



Na dlhoročný trest odňatia slobody odsúdený člen skupiny sátorovcov Juraj Bugár vo štvrtok vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) k vražde bieleho koňa Petra Nagya.



Toho mal zavraždiť - zastreliť obžalovaný Ladislav A. V procese je okrem neho obžalovaný František D., jeho syn František D. mladší a Roland Sz. Čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Podľa obžaloby mali svoje obete zadržať v prezlečení za policajtov.



Vražda Nagya sa podľa svedka, ktorý prvý raz pred ŠTS vypovedal už 3. septembra, odohrala niekedy v rokoch 2011 - 2012. Bugár sa na nej podieľal len ako šofér Ladislava A. a aj vykopal jamu zavraždenému. O pomoc pri vražde ho požiadal obžalovaný František D. mladší - teda syn starostu Dolného Chotára.



Zavraždeného hľadala podľa informácií Bugára polícia za podvody na DPH. Svedok nebol dohodnutý s Ladislavom A. na spôsobe zavraždenia Nagya. "Strelil ho do hlavy. Už neviem, z ktorej strany. Pred výstrelom Laci s poškodeným žartoval, a náhle som začul výstrel. Osobné veci zavraždeného zobral. Nevedel som nič bližšie o tomto poškodenom," vypovedal okrem iného Bugár.



Nagya potom zakopali v lokalite, kde už bol zakopaný ďalší zavraždený biely kôň. Za vraždu mal Bugár dostať približne 3000 až 4000 eur. Odmenu dostal od obžalovaného Františka D. mladšieho v jeho kancelárii, a to po splátkach.



Ďalší termín procesu je naplánovaný na pondelok (14. 9.). Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdana Čeľovského po prvý raz na Slovensku stojí pred súdom aktívny politik, ktorý si objednal viacero vrážd u zločineckej skupiny. Počas termínov by mali vypovedať ako svedkovia minimálne piati členovia gangu sátorovcov, ktorý sa pokladá za najbrutálnejšiu zločineckú skupinu v histórii Slovenska.