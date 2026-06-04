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Začala sa diskusia o návrhu nového Občianskeho zákonníka
V pléne návrh predstavil šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Hovoril o potrebe prijatia tohto návrhu.
Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - V Národnej rade (NR) SR sa vo štvrtok začala diskusia o návrhu nového Občianskeho zákonníka. Stojí za ním ministerstvo spravodlivosti. Je v prvom čítaní. Diskusia k nemu je skrátená na 12,5 hodiny.
V pléne návrh predstavil šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Hovoril o potrebe prijatia tohto návrhu. Upozornil, že v súčasnosti platný Občiansky zákonník bol v roku 1964 prijatý s obsahom zodpovedajúcim dobe svojho vzniku. „Ide tak aj z pohľadu vývoja aktuálnej právnej problematiky o nedostatočnú a príliš zovšeobecňujúcu úpravu, ktorá už nezodpovedá dnešným potrebám,“ okomentoval.
V pléne návrh predstavil šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Hovoril o potrebe prijatia tohto návrhu. Upozornil, že v súčasnosti platný Občiansky zákonník bol v roku 1964 prijatý s obsahom zodpovedajúcim dobe svojho vzniku. „Ide tak aj z pohľadu vývoja aktuálnej právnej problematiky o nedostatočnú a príliš zovšeobecňujúcu úpravu, ktorá už nezodpovedá dnešným potrebám,“ okomentoval.