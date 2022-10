Začala sa druhá etapa Detského činu roka, nominovaných je 39 skutkov

Bratislava 5. októbra (TASR) - V októbri sa začala druhá etapa projektu Detský čin roka, v rámci ktorej sa hlasuje o víťazoch. Nominovaných je 39 skutkov, hlasovanie bude možné do 30. novembra. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Magdaléna Fábryová.



V prvej etape verejnosť zasielala občianskemu združeniu Detský čin roka príbehy dobrých skutkov detí. "Počas leta výberová komisia vybrala 39 nominovaných skutkov v ôsmich kategóriách," doplnila Fábryová.



Nominované skutky sa začiatkom októbra poslali do 2200 základných škôl a školských úradov. V súčasnosti, počas druhej etapy, deti v školách hlasujú o víťazoch. "Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky," priblížila koordinátorka. Príbehy sú dostupné aj na webe www.detskycin.sk.



Do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť, prostredníctvom ankety môže vybrať víťaza Ceny ĽudiaĽuďom.sk. "Je to cesta, ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša, a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti," skonštatovala Fábryová.



Za projektom stojí občianske združenie Detský čin roka. V tomto roku sa koná jeho 22. ročník. Záštitu nad ním prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Deti, ktorych dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, ocenia na slávnostnom vyhodnotení v decembri.