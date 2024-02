Začala sa jarná migrácia vtákov, na Zemplín sa vrátili prvé bociany

Senné 25. februára (TASR) - Prvé bociany zo zimovísk už doleteli na Zemplín. Ornitológovia pozorovali dvoch jedincov pri obci Bánovce nad Ondavou v okrese Michalovce. Ako pre TASR uviedol Matej Repel, riaditeľ SOS Birdlife Slovensko, bolo už hlásené aj začatie migrácie bociana, ktorý pochádza z hniezda priamo na vstupe do významnej ornitologickej lokality Senianske rybníky.



Mladý bocian, ktorý sa v roku 2022 vyliahol v obci Senné v Michalovskom okrese, bol nedávno zaznamenaný v Egypte. Údaj o jeho pohybe poskytli ornitológovia z Poľska, ktorí sledujú bociany označené vysielačkami počas ich migrácie na sever. "Je pravdepodobné, že bocian je na ceste späť do Európy. Zaujímavé bude sledovať, kde nakoniec zahniezdi," povedal Repel.



Bocian má v súčasnosti dva roky, nie je zaručené, že sa vráti práve na Slovensko. Môže zvoliť hniezdisko kdekoľvek v Európe - v Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine či dokonca v Nemecku. "Zvyčajne bociany začínajú hniezdiť až v treťom roku života, takže ak by sa tento mladý jedinec rozhodol už teraz zahniezdiť, bol by to skôr neobvyklý prípad," dodal Repel.



Ornitológovia udávajú, že jarná migrácia vtákov v lokalite Senianske rybníky sa už naplno začala. Okrem žeriavov ju už pozorujú aj pri ďalších druhoch vtákov, ako sú husi bieločelé, husi tundrové, kačice divé a rôzne druhy spevavcov vrátane škovránkov a drozdov.