Štartuje Letná škola mladých vedcov, nebudú chýbať ani experimenty

Na snímke účastníci počas otvorenia Letnej školy mladých vedcov v Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislave 18. júla 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 18. júla (TASR) - Podpora popularizačných aktivít pre deti a mládež v oblasti vedy a výskumu je dôležitá. Zhodli sa na tom predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis v pondelok počas otvorenia Letnej školy mladých vedcov na SAV. Viac ako štyri desiatky žiakov z celého Slovenska absolvujú týždeň plný nových poznatkov, zážitkov a stretnutí s vedcami, okrem iného si vyskúšajú aj rôzne experimenty.Šajgalíka teší, že sa darí organizovať takéto podujatia.priblížil predseda SAV. Verí, že za týždeň sa žiaci nielen zabavia, ale aj pochopia, že veda je o racionálnom myslení, o tom, aby si kládli otázky, na ktoré by mali nájsť odpoveď, ktorá dáva zmysel.Štátneho tajomníka teší, že medzi žiakmi je záujem o vedu a že aj takýmto spôsobom sa dá podchytiť mladé talenty. SAV v tomto roku dostala viac ako 100 prihlášok, z nich si vedci vybrali 42 detí, ktoré sa rozdelia do malých skupiniek na jednotlivé ústavy SAV.Na 12 ústavoch SAV sa deti budú venovať napríklad chémii z domácej kuchyne, budú pracovať s robotom, poznávať a vábiť hmyz, zažijú výpravu dovnútra bunky, zistia, ktoré odpadky z koša sa zídu v polymérnej kuchyni. Nebude chýbať ani štúdium enzybiotík – bojovníkov proti bakteriálnym patogénom, dozvedia sa informácie aj o materiáloch na cestách či srdcových záležitostiach.priblížil Šajgalík. V piatok (22. 7.), teda posledný deň letnej školy, budú účastníci podujatia prezentovať svoje projekty.Letná škola mladých vedcov je projektom SAV a občianskeho združenia All4Science. Vznikol so zámerom poukázať na dôležitosť vedy, pochopenie jej zákonitostí v bežnom živote a s cieľom priblížiť vedu ako významný zdroj pokroku mladým ľuďom. Určená je žiakom druhého stupňa základných škôl. Šajgalík verí, že sa podarí podobné podujatie rozšíriť aj na stredné školy.