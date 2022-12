Parlament rokuje o vyslovení nedôvery vláde

Bratislava 8. decembra (TASR) - V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok popoludní začala mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Rokovanie iniciovala opozičná SaS, pod návrh na zvolanie schôdze dodali podpisy aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.



SaS argumentuje, že kabinet nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestal bojovať proti mafii a korupcii. Kritizuje aj štátny rozpočet na ďalší rok. Vláda tieto argumenty liberálov odmietla a s návrhom nesúhlasí.



Hlasovať by sa o vyslovení nedôvery vláde mohlo v utorok 13. decembra.



Sulík si po páde vlády vie predstaviť jej rekonštrukciu a pokračovanie



Ak by sa podarilo vláde vysloviť nedôveru, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie strana SaS v Národnej rade (NR) SR podporila. Uviedol to líder SaS Richard Sulík počas odôvodňovania návrhu na vyslovenie nedôvery kabinetu. Deklaroval, že liberáli by jej súčasťou neboli. Predčasné voľby mu už vzhľadom na termíny nedávajú veľmi zmysel.







Šéf liberálov Richard Sulík avizoval, že 20 poslancov z jeho klubu bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Návrh podporia aj poslanci okolo Pellegriniho. Smer-SD uviedol, že bude "vždy hlasovať za odvolanie, či už ide o individuálneho člena vlády alebo celú vládu". Podporu návrhu avizoval po neúspešnom odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) aj koaličný poslanec zo Sme rodina Martin Borguľa.



Za bude aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba uviedol, že ak sa s koalíciou dohodne na termíne predčasných volieb, nebude za vyslovenie nedôvery hlasovať. Niekoľkí nezaradení poslanci, ako napríklad Slavěna Vorobelová, ešte neuviedli svoj postoj.