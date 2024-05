Začala sa mimoriadna schôdza k zmenám v RTVS

M. Šimkovičová: Zákon o STVR umožní lepšie hospodárenie i modernizáciu



Na snímke ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Foto: TASR – František Iván

Do diskusie k zmenám v RTVS sa prihlásilo písomne 40 rečníkov

Bratislava 15. mája (TASR) - Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k zmenám v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS), inštitúcia sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR).Poslanci v úvode rokovania odsúhlasili, že diskusia k vládnemu návrhu zákona v prvom čítaní bude trvať 24 hodín. Zároveň si zákonodarcovia o hodinu predĺžili rokovací deň, miesto do 19.00 h budú rokovať do 20.00 h. Skrátili si aj obedovú prestávku. Hlasovať o návrhu by mali vo štvrtok (16. 5.) o 17.00 h.Návrh nového zákona o STVR koncom apríla schválila vláda. Formálne nerozdeľuje súčasnú RTVS, mení však pravidlá kreovania orgánov telerozhlasu. Dňom jeho účinnosti má zaniknúť mandát súčasného riaditeľa Ľuboša Machaja i členov Rady RTVS.Predstavitelia koalície argumentovali potrebu zmien neobjektívnosťou verejnoprávnej televízie a rozhlasu či neudržateľnosťou súčasného modelu fungovania. Opozícia, viacero mimovládnych organizácií i vedenie RTVS návrh kritizovali. Hovoria o účelových zmenách.Vytvorenie legislatívneho prostredia je prvým krokom pre úspešné pôsobenie slovenskej televízie a slovenského rozhlasu v novom digitálnom mediálnom prostredí. Nový zákon predpokladá aj možnosť lepšieho hospodárenia, modernizácie a zdrojov na ocenenie tvorcov zo zvýšeného podielu na reklamnom balíku. Vytvára takisto platformu na prehodnotenie súčasných podmienok duálneho systému. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) to uviedla v úvode diskusie k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR), o ktorom Národná rada (NR) SR v stredu rokuje v prvom čítaní.," vyhlásila ministerka. Zdôraznila, že úloha zabezpečiť nové fungovanie súčasného Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) vyplýva z programového vyhlásenia vlády.Šimkovičová argumentovala, že ani po takmer 14 rokoch od prijatia súčasného zákona sa nepodarilo naplniť jeho základné ciele, ako je napríklad zabrzdiť zadlžovanie verejnoprávneho vysielania, a zabezpečiť jeho finančnú konsolidáciu. Vysielanie verejnoprávnych médií podľa nej postupne strácalo atribúty vyváženosti, verejnoprávnosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti či transparentnosti. "," poznamenala.Tvorba a vysielanie oboch zložiek RTVS sa podľa nej len minimálne líšia od iných médií hlavného prúdu. "," zhodnotila. Ministerke chýba seriózny, kritický, širokospektrálny pohľad na javy v spoločnosti. V RTVS podľa nej vzniklo názorovo unifikované prostredie s veľkým zúžením oponentúry a tvorivej diskusie. Hovorí o strate identity verejnoprávnych médií. Poukázala na to, že finančné prostriedky z reklamy pripadajú kompletne súkromným médiám, ale predpokladaná duálna vyváženosť sa stratila.Do diskusie k vládnemu návrhu zákona o Slovenskom rozhlase a televízii (STVR) sa prihlásilo 40 rečníkov. V úvode diskusie predstavila návrh ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).Podľa rokovacieho poriadku môžu hocikedy požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Po vystúpeniach písomne prihlásených poslancov by mali mať možnosť prihlásiť sa zákonodarcovia aj ústne.