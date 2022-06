Začala sa mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie R. Sulíka z funkcie

Do diskusie k odvolávaniu Sulíka sa prihlásilo deväť rečníkov písomne

Na snímke rokovacia sála počas 67. schôdze Národnej rady SR o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka z funkcie v Bratislave 16. júna 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

R. Fico: R. Sulík totálne zlyhal, pri rope nedostatočne tlačil na premiéra

Bratislava 16. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR odštartovala vo štvrtok popoludní rokovanie o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie. Žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer-SD.Poslanci návrh na na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva odôvodnili pasivitou Sulíka pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných látok. Výsledkom nečinnosti ministra je podľa nich nekontrolovateľný nárast cien energií a pohonných látok s drastickými dosahmi na životnú úroveň.Vláda v stredu (15. 6.) odmietla návrh opozičných poslancov na odvolanie Sulíka z funkcie.uviedol kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) v stanovisku k poslaneckému návrhu.Písomne sa do diskusie prihlásilo deväť rečníkov. V úvode schôdze prečítal odôvodnenie odvolávania Sulíka líder Smeru-SD Robert Fico. Stanovisko vlády predniesol premiér Eduard Heger (OĽANO), kabinet s návrhom opozície nesúhlasí. O slovo požiadal aj Sulík.Z písomne prihlásených rečníkov je jeden za poslanecký klub. Rečniť môže podľa rokovacieho poriadku 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu hovoriť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút.píše sa v rokovacom poriadku NR SR.Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) totálne zlyhal, keď nedostatočne tlačil na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) pri rokovaniach o ruskej rope. Vyhlásil to vo štvrtok poslanec a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico počas mimoriadnej schôdze o návrhu na odvolanie Sulíka z funkcie.Fico poukázal na to, že slovenský predseda vlády súhlasil so šiestym balíkom sankcií voči Ruskej federácii, na ktorých sa nedávno dohodla Európska únia (EÚ) a ktoré sa týkajú aj oblasti dovozu a spracovania ruskej ropy. Sulík podľa neho nevytvoril dostatočný tlak na premiéra pri rokovaniach o rope. "," zdôraznil Fico.Zároveň poznamenal, že podľa vyjadrení v nemeckom týždenníku sankcie proti Rusku nezasiahnu USA, najväčší profit budú mať Čína a India a najpoškodenejšia bude Európa a EÚ. Skonštatoval, že politická vôľa veľkých západných krajín, ku ktorým sa pridala aj súčasná slovenská vláda, teda vôľa "za každú cenu" poškodiť Ruskú federáciu, tlačí európsku ekonomiku "do kúta".To, čo sa udialo v Bruseli zo strany slovenskej vlády, je podľa neho "fatálne zlyhanie", pretože "úmyselne poškodili slovenskú ekonomiku a slovenské domácnosti". Kritizoval, že prijímali rozhodnutia bez konzultácií s predstaviteľmi zainteresovanej verejnosti. Zdôraznil tiež, že "našťastie" je v súčasnosti témou len ropa a netreba hovoriť aj o plyne. Pýtal sa, kde je odpoveď vlády na "katastrofický" scenár zvyšovania cien plynu.Zaujímal sa zároveň, prečo sa pôvodne plánované tri roky na prípravu na odstrihnutie sa od ruskej ropy skrátili na osem mesiacov a prečo to vláda SR nevetovala. Len veľmi ťažko sa podľa Fica bude týchto osem mesiacov dať zvládať. Upozornil, že Slovnaft pôjde na technologické minimum, čo podľa neho môže túto firmu výrazne poškodiť.Podotkol, že niektorí zahraniční analytici na jeseň očakávajú "brutálnu drahotu", pokiaľ ide o pohonné látky a aj ich nedostatok. Tvrdí, že sa blížime do mimoriadne vážnej doby, pokiaľ ide o všetky energie. Minister hospodárstva podľa Fica zanedbal základné povinnosti, netlačil na predsedu vlády a vytvoril podmienky, ktoré znížia životnú úroveň občanov SR.Parlament odštartoval vo štvrtok popoludní rokovanie o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva z funkcie. Žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer-SD. Poslanci návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva odôvodnili pasivitou Sulíka pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných látok. Výsledkom nečinnosti ministra je podľa nich nekontrolovateľný nárast cien energií a pohonných látok s drastickými dosahmi na životnú úroveň.