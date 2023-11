Začala sa mimoriadna schôdza, Šutaj Eštok má čeliť odvolávaniu

Bratislava 23. novembra (TASR) - Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej má minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) čeliť pokusu o odvolanie z funkcie. Rokovanie iniciovala opozícia. Plénum odsúhlasilo, že vo štvrtok budú rokovať až do prerokovania návrhu, a to aj po 19.00 h. O odvolaní ministra by mali hlasovať v piatok (24. 11.) o 10.00 h.



Z funkcie by mal minister podľa opozície odísť pre čistky vo vedení polície. Hovorí aj o porušení zákona tým, že nekomunikoval s úradom pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti pri rozhodnutí o postavení vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov, mimo služby. Opozícia tiež kritizuje opatrenia na slovensko-maďarských hraniciach, ktoré považujú jej predstavitelia za divadlo.



Minister vnútra už viackrát zopakoval, že trvá na zákonnosti svojho postupu. Z funkcie sa odísť nechystá a snahu opozície o jeho odvolanie označil za neopodstatnenú. S návrhom na ministrovo odvolanie nesúhlasí ani vláda.