SLEDUJEME: Parlament rokuje o odvolaní vlády

Na snímke predný rad zľava minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD), podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD), podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), premiér Robert Fico, vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) počas mimoriadnej schôdze NR SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde SR 21. januára 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke zľava premiér Robert Fico (Smer-SD) a poslanec NR SR Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) počas mimoriadnej schôdze NR SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde SR 21. januára 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke premiér Robert Fico (Smer-SD) hovorí počas mimoriadnej schôdze NR SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde SR 21. januára 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke uprostred poslanec NR SR Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) hovorí počas mimoriadnej schôdze k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde SR 21. januára 2025 v Bratislave. V pozadí zľava podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), premiér Robert Fico, vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke v popredí zľava premiér Robert Fico, vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS), v pozadí zľava podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD) a podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas mimoriadnej schôdze k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde SR 21. januára 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili v utorok ráno mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde SR. Na rokovanie prišli aj premiér Robert Fico (Smer-SD) a viacerí ministri. Vystúpenie rečníkov v rozprave bude obmedzené na 12 hodín, rozhodli tak poslanci na návrh koaličných klubov. Parlament bude v utorok zasadať až do úplného prerokovania návrhu, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Poslanci budú po prerokovaní následne aj hlasovať o vyslovení nedôvery vláde.Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v mimoriadnej schôdzi o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde pokračovať v neverejnom režime. Oznámil to podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) po tom, čo ho o to požiadal premiér Robert Fico (Smer-SD). Poslancov chce Fico informovať o správe, ktorá obsahuje utajované skutočnosti. Verejné má byť len hlasovanie o návrhu na odvolanie vlády, ktoré má prísť na rad ešte v utorok. Opozícia to kritizuje. Žiada, aby bol zvyšok rozpravy štandardne verejný.Vláda príde v krátkom čase s ústavnými iniciatívami, ktoré sa budú týkať hodnotových otázok. Avizoval to v Národnej rade (NR) SR premiér Robert Fico (Smer-SD) počas vystúpenia pri opozičnom návrhu na jeho odvolanie. V Ústave SR má byť zakotvená existencia dvoch pohlaví, takisto podoba štátneho vzdelávacieho programu a do ústavy chce dostať úpravu o adopciách detí.vyhlásil Fico.doplnil. Treťou témou, ktorú budú v ústave upravovať, je problematika adopcie detí. Chce do nej presunúť ustanovenia, ktoré sú momentálne v zákone o rodine.Premiér tiež v parlamente zdôraznil, že nikdy sa nehovorilo o vystúpení Slovenska z EÚ a NATO, no stoja pred nami výzvy, na ktoré musí krajina reagovať. Odkazuje, že jeho vláda bude pokračovať v suverénnej zahraničnej politike na štyri svetové strany.odkázal lídrovi PS Michalovi Šimečkovi.Očakáva zvyšovanie obranných výdavkov v rámci NATO. Slovensko s tým bude súhlasiť len za predpokladu, že významná časť sa bude dať využiť na duálne účely, teda na projekty, ktoré sú prospešné aj pre civilné obyvateľstvo. Ako príklad Fico spomenul výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove.Fico vyčítal opozícii, že má statický pohľad na vývoj v NATO a EÚ. Európska únia ako celok podľa neho nie je schopná konkurovať Číne, Turecku či Vietnamu. Tieto krajiny Šimečka podľa Fica vo svojom vystúpení znevážil.dodal premiér. V rámci EÚ tiež prichádzajú podľa neho návrhy, ktoré ho začínajú "mraziť". Ide napríklad o obmedzovanie národnej suverenity, o spoločné politiky, ktoré podľa Fica znemožnia štátom, aby robili samostatne.Fico má na schôdzi hovoriť o informáciách so stupňom utajenia dôverné, viac nekonkretizoval. Opozícia žiadala, aby rozprava k návrhu na odvolanie Fica bola už verejná. Žiga reagoval, že tajné bude nielen Ficove vystúpenie k dôverným informáciám, ale aj celý zvyšok schôdze vrátane diskusie, keďže poslanci by mohli vo svojich vystúpeniach reagovať na utajované skutočnosti. Ondrej Dostál (SaS) to považuje za absurdný výklad. Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zase hovorí o diktátorskom spôsobe rokovania, ktoré nemá nič spoločné s demokraciou. Mária Kolíková (SaS) tvrdí, že neexistuje žiaden dôvod na to, aby schôdza prebiehala v utajovanom režime.Líder PS Michal Šimečka to označil za škandál a neuveriteľnú hanbu." vyhlásil Šimečka.V pléne stihol vystúpiť verejne za navrhovateľov Šimečka, následne rečnil premiér Fico.Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce poslancov Národnej rady (NR) SR počas utorkovej mimoriadnej schôdze k návrhu na jeho odvolanie informovať o obsahu správy, ktorá je dôverného charakteru. Preto po svojom vystúpení v pléne žiada neverejnú schôdzu. V rokovacej sále reční Fico po tom, ako vystúpil za navrhovateľov líder opozičného PS Michal Šimečka.Fico nekonkretizoval, o akej správe chce informovať. Svoje vystúpenie okrem iného začal úspechmi, ktoré dosiahla jeho vláda. Hovoril o príplatkoch za nočnú prácu, vyšších opatrovateľských príspevkoch, zabezpečení 13. dôchodkov či znížení sadzieb DPH na vybrané potravy.dodal. Taktikou opozície podľa premiéra je, že sa najprv snaží súpera zdiskreditovať a keď to nevyjde, chce ho zatvoriť. Následne očakáva etapu "zneužívania ulíc".Slová o možnom vystúpení SR z Európskej únie (EÚ) považuje predseda opozičného PS Michal Šimečka za existenčné ohrozenie národných záujmov krajiny. Na vyslovenie nedôvery vlády tak nepotrebuje žiadne iné dôvody. Uviedol to počas schôdze k návrhu na odvolanie vlády Roberta Fica (Smer-SD).Premiér sa podľa Šimečku cíti lepšie v spoločnosti diktátorov než v sídle slovenskej demokracie. Upozornil, že vláda Smeru pripravuje pôdu na vyvedenie Slovenska z EÚ. Premiér podľa Šimečku prišiel s návrhom zmeniť memorandum troch najvyšších ústavných činiteľov o zahraničnom smerovaní Slovenska po návšteve Moskvy.podotkol Šimečka.Vo svojom vystúpení skritizoval každé jedno ministerstvo. Spomenul konsolidáciu a zvyšovanie DPH, novelu Trestného zákona, zlú situáciu v zdravotníctve, školstve, kultúre, polícii či v životnom prostredí. Za obrovský problém Slovenska označil emigráciu.podotkol predseda PS s tým, že Slovensko mohlo mať väčšie HDP, ak by Ficove vlády nevyháňali mladých von. Svoje vystúpenie označil za generačnú výpoveď počas 14 rokov vlády Fica.Ficova vláda nemôže podľa neho klamať všetkých ľudí a večne. Predsedu vlády zároveň Šimečka poprosil, aby sa menej venoval svetovému mieru a viac sa venoval normálnym ľuďom a ich problémom.Návrh na zvolanie schôdze podali spoločne všetky opozičné strany. Vláde vyčítajú následky konsolidácie verejných financií aj zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ. Termín 21. januára navrhol tento týždeň samotný premiér Fico, prisľúbil, že sa na schôdzi zúčastní.