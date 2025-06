Začala sa súťažná časť kampane Do práce na bicykli

Bratislava 1. júna (TASR) - V nedeľu sa začala súťažná časť 12. ročníka kampane Do práce na bicykli, na ktorej štart sa postavilo viac ako 11.000 súťažiacich. K nim v najbližších dňoch pribudnú ďalší, keďže registrácia tímov pokračuje do 7. júna na stránke www.dopracenabicykli.eu.



„Ročník 2025 prináša hneď niekoľko dôležitých noviniek, ktoré robia súťaž spravodlivejšou, motivujúcejšou a ľudskejšou než kedykoľvek predtým. Zamestnávatelia sú po novom rozdelení do dvoch kategórií podľa veľkosti (do 250 a nad 250 zamestnancov), čo dáva menším firmám vyššiu šancu zviditeľniť sa a uspieť medzi konkurenciou,“ opisujú organizátori na svojom webe.



Najvýraznejšou zmenou je prepojenie s mobilnou aplikáciou APPkA, vďaka ktorej účastníci premieňajú svoje kalórie spálené cestou do práce na finančnú pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením. Kampaň tak dostáva ďalší, charitatívny rozmer. „Každá jazda sa počíta nielen pre zdravie, mesto a planétu, ale aj pre konkrétnu pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ spresňujú organizátori. Tí sa v tomto ročníku ešte viac zamerali na budovanie dlhodobých návykov a férové podmienky pre všetkých.



Zrušenie súťaženia v počte najazdených kilometrov na lokálnej úrovni v prospech počtu jázd podľa organizátorov motivuje účastníkov k pravidelnosti, nie k naháňaniu vzdialeností. „Každá, aj krátka cesta sa počíta, čím častejšie sa človek rozhodne pre ekologický spôsob dopravy, tým väčší prínos má pre seba aj okolie,“ doplnili.



Do kampane sa môžu zapojiť nielen pracujúci, ale aj študenti a žiaci. Stačí vytvoriť tím, počas júna pravidelne využívať bicykel, chôdzu alebo verejnú dopravu a evidovať si jazdy v systéme kampane.