Si pripravený povedať áno? Valentínska kvapka krvi vyzýva na darovanie

Bratislava 13. februára (TASR) - Na Slovensku sa začína kampaň Valentínska kvapka krvi. Aj tento rok vyzýva na darovanie všetkých ľudí, ktorí môžu. Kampaň Slovenského Červeného kríža (SČK) potrvá do 10. marca. TASR o tom informovala Silvia Kostelná zo SČK.



"Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi," ozrejmila Kostelná.



Tohtoročný slogan kampane "Si pripravený povedať áno?" sa ľudí pýta, či sú na darovanie pripravení. "Darovať krv nemôže každý. Sloganom kampane sa pýtame tých, ktorí môžu, či sú na to pripravení. Ak môžete, prosím, urobte to. Pacientov, ktorí krv potrebujú, je veľa," uviedla ambasádorka darcovstva krvi Aneta Parišková.



SČK pripomína, že na odber sa nechodí nalačno. "Je vhodné dať si zdravé raňajky a deň pred odberom dbať na vyváženú stravu a pitný režim," ozrejmil Červený kríž.



Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace.



Objednať sa na odber možno aj on-line na webe či prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zoznam odberových miest záujemcovia nájdu na webe redcross.sk. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.