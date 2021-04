Začala sa výzva na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Piešťany 23. apríla (TASR) – Šírenie povedomia o širokej škále zdravotného znevýhodnenia detí a dospelých je cieľom výzvy Úsmev na hory, ktorá potrvá do 20. novembra. TASR o tom informoval iniciátor projektu Miro Béreš z občianskeho združenia Úsmev pre druhých.



Ako dodal, registráciou do výzvy pomôžu ľudia desiatim deťom a dospelým so zdravotným znevýhodnením. Tieto rodiny vybralo a odporučilo osem organizácií, ktoré sa venujú jednotlivým skupinám ľudí s postihnutím. „Ich pozitívne príbehy šíria povedomie o tom, že zdravotné znevýhodnenie je v životoch mnohých rodín prirodzené a dá sa s ním fungovať,“ spomenul.



Výzvu možno dokončiť tak, že sa záujemcovia s fotografiou vybraného dieťaťa vyberú na jedno miesto v slovenských horách, kde sa s ňou v jeho cieli odfotia. Účastníci, ktorí do novembra stihnú navštíviť aspoň 15 cieľov, získajú pamätnú medailu Úsmev na hory.



„Veríme, že spoločne oslovíme mnoho nadšencov, ktorých budeme motivovať k pohybu a aj vďaka tomuto projektu si začnú viac všímať ľudí, ktorí majú zdravotné problémy. Spoločne tak potiahneme spoločnosť k inklúzii a zároveň záujemcovia spoznajú aj iné časti Slovenska," uviedol Béreš.