Začali sa oslavy Dňa Európy, opäť sa odohrajú v online priestore

Bratislava/Košice 6. mája (TASR) – Koronakríza nám pripomenula skutočný zmysel vyše 70-ročného odkazu solidarity a jednoty. Pri príležitosti tohtoročných slovenských osláv Dňa Európy to povedal vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Sermek.



Na začiatku programu, ktorý v online priestore pripomenie význam, súčasnosť i témy Európskej únie (EÚ) zdôraznil, že pandémia ochorenia COVID-19 bola skúškou pre Európu i všetkých Európanov. „Mnohému nás naučila, posunula ďalej aj otvorila nové možnosti. A ukázala, že Slovensko, ktoré je členom Únie už 17 rokov, sa môže na partnerov v Únii spoľahnúť,“ deklaroval Sermek. Deň Európy tento rok nebude podľa jeho slov len oslavou Európy, bude tiež otvorením novej kapitoly, ktorou je oficiálne odštartovanie Konferencie o budúcnosti Európy.



Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko vyzdvihol spoločné úsilie prekonávať krízy a neistoty. „Nie je to tak dávno, čo bola Európa kontinentom rozhádaných bojujúcich štátov. No skúsili sme to inak a vidíme, že sa nám spoločne žije oveľa lepšie. Aj krízy zvládame lepšie a snažíme sa z nich učiť," uviedol. Je preto presvedčený, že aj tento rok je veľa dôvodov osláviť naše ďalšie európske narodeniny.



Avizoval rôznorodý program plný zaujímavých tém. „Pripravené sú diskusie na aktuálne témy ako Covid-19 a očkovanie, Európska zelená dohoda, dezinformácie či ľudské práva. Prihovoria sa tiež poslanci Európskeho parlamentu a komisári Európskej komisie, v programe sú interaktívne vedomostné kvízy, či videá z regiónov,“ dodal Miko.



Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje podujatie Deň Európy v spolupráci s mestom Košice. Oslavy sa už druhý rok presúvajú do online priestoru. Hlavné štúdio v Košiciach bude prepojené s diskusným štúdiom v Bratislave a všetci sa budú môcť na podujatí zúčastniť jednoduchým pripojením na www.deneuropy.eu.



Narodeniny Európskej únie pripomínajú podpis Deklarácie Roberta Schumana, ktorá spustila modernú európsku integráciu. V Európe sa spoločné narodeniny oslavujú 9. mája. Na Slovensku sa začínajú s predstihom, už vo štvrtok. Symbolom oslavy 71. narodenín Európy na Slovensku je logo Wi-fi pripojenia, prostredníctvom ktorého si mohli ľudia aj čase koronakrízy ostať blízki.