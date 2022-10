Začali sa spojené samosprávne voľby, miestnosti sú otvorené do 20.00 h

Bratislava 29. októbra (TASR) - Na Slovensku sa o 7.00 h otvorili volebné miestnosti. Prvýkrát si voliči v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka: 02/48592317 a 02/485923.



Právo voliť majú okrem plnoletých občanov SR aj cudzinci. Na hlasovanie si treba vziať platný občiansky preukaz, v prípade cudzincov treba mať doklad o pobyte pre cudzinca. Ak si volič vybavuje nový občiansky preukaz, potrebuje mať so sebou doklad z polície, ktorý to potvrdzuje. Úrad verejného zdravotníctva odporúča vo volebnej miestnosti vydezinfikovať si ruky, prekryť si horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom, a použiť vlastné písacie potreby.



Voliči si vyberajú starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc si voliči vyberajú aj starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva.



Kandidátom odovzdajú hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. Pri voľbe starostu, primátora a predsedu kraja môže volič krúžkovať len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku.



Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.



Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Voliť môžu aj ľudia v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, ak o to vopred požiadali.



Voliť budú obyvatelia v 2926 obciach, mestách a mestských častiach. V piatich z nich sa konajú len krajské voľby, pretože v nich neevidujú žiadnych kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Zriadených je 6010 volebných okrskov. Voliť môže prísť takmer 4,41 milióna ľudí.



Priebežné neoficiálne výsledky bude možné sledovať na weboch www.volbysr.sk aj na webe www.teraz.sk.