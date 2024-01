Začalo sa hlasovanie v 16. ročníku Radio_Head Awards

Bratislava 9. januára (TASR) - Verejnoprávne Rádio_FM ohlásilo v pondelok 8. januára už 16. ročník oceňovaní Radio_Head Awards a začalo hlasovanie na webovej stránke radiohlavy.sk. Fanúšikovia slovenskej hudby tak môžu vyjadriť svoju podporu obľúbeným interpretom v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut roka a Objav roka. Prvé kolo hlasovania prebieha do 2. februára. TASR informovala PR manažérka Ivana Žečevič.



Z prvého kola hlasovania vzíde v každej kategórii päť nominovaných, ktorí postúpia do druhého kola. Postupujúci budú oznámení v pondelok 5. februára v Ráne na eFeMku, keď sa poslucháči dozvedia aj nominácie v žánrových kategóriách World Music, Folková hudba, Elektronická hudba, Hard & Heavy, Experimentálna hudba, Jazzová a Klasická hudba. Následne odštartuje druhé kolo hlasovania.



"Podpora slovenskej hudobnej scény zostáva pre Rádio_FM naďalej jednou z priorít. Domáca hudba dostáva priestor v prúdovom vysielaní i v mnohých špeciáloch, Rádiohlavy sú každoročne vyvrcholením tejto našej snahy," povedala intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.



Medzi hlavné ocenenia patrí aj novinárske ocenenie v kategórii Album roka, ktoré minulý rok získala skupina Modré hory za nahrávku Čudne slávni. Cenu od poslucháčov v tej istej kategórii si odniesol Miro Žbirka za album Posledné veci. Laco Lučenič získal ocenenie za prínos do hudby.



Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 15. marca. Víťazi Radio_Head Awards 2023 si odnesú sošky, ktoré podľa návrhu Bety K. Majerníkovej vyrobila sochárka Mira Podmanická.