Začalo sa disciplinárne pojednávanie voči sudcovi ŠTS Michalovi T.

Bratislava 19. decembra (TASR) – Na Najvyššom správnom súde (NSS) SR v pondelok popoludní otvorili ústne disciplinárne pojednávanie vedené proti sudcovi Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michalovi T. V prípade dokázania disciplinárneho previnenia mu hrozí preradenie na okresný súd.



Pôvodne sa malo začať pojednávať ešte v apríli 2021. Viackrát bol termín zrušený, po vzniku NSS SR bola disciplinárka pridelená tamojšiemu disciplinárnemu senátu.



Návrh na disciplinárne konanie voči sudcovi Michalovi T. podali predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda Súdnej rady SR Ján Mazák 20. októbra 2020. Dôvodom je podozrenie, že sa mal Michal T. dopustiť závažného disciplinárneho previnenia, keď rozhodoval ako sudca pre prípravné konanie o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a Petra K. v kauze Dobytkár, pričom neoznámil svoju zaujatosť.



Na ústnom pojednávaní je prítomný disciplinárne obvinený sudca Michal T. s obhajcom Michalom Mandzákom. Za navrhovateľov je prítomný šéf ŠTS. "Vyznávam zásadu, že uznať chybu nie je slabosť," zdôraznil Hrubala s tým, že v prípade zmeny postoja disciplinárne obvineného je ochotný rokovať o podmienkach dohody o vine a treste.



"Nie sú splnené podmienky na to, aby som sa vyjadril k tejto otázke," zdôraznil Michal T. Tvrdí, že jeho vyjadrenie by nemalo právny účinok, lebo nie je prítomný jeden z navrhovateľov disciplinárky. Doplnil, že na dohodu o vine a treste by nebol ochotný pristúpiť ani v prípade prítomnosti oboch navrhovateľov. Zdôraznil, že sa necíti byť vinný. Podotkol, že nemal pomer k účastníkom konania a ani k prejednávanej veci. Disciplinárny senát NSS SR rozhodol o tom, že bude pojednávať aj v Mazákovej neprítomnosti.



Podľa právneho zástupcu Mandzáka disciplinárny návrh nespĺňa základné zákonné náležitosti. "Návrh je založený na operatívnych záznamoch vytiahnutých z operatívneho spisu, ku ktorým obhajoba nemala možnosť prístupu aj napriek tomu, že sa o to usilovala," zdôraznil.



Námietku zaujatosti voči dvom prísediacim sudkyniam vznesenú disciplinárne obvineným námietkový senát zamietol. Na námietku zaujatosti vznesenú v pondelok popoludní voči celému senátu neprihliadal.