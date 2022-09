Začalo sa hlavné pojednávanie v kauze trenčianskeho baru Fatima

Trnava 7. septembra (TASR) – Na Okresnom súde v Trnave sa v stredu začalo hlavné pojednávanie v kauze trenčianskeho baru Fatima. Okrem bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky J. čelia v kauze obžalobe pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. a Peter V.



Na pojednávanie sa zo zdravotných dôvodov nedostavili Monika J. a Peter V., ale prostredníctvom svojich obhajcov súhlasili so začatím hlavného pojednávania bez ich prítomnosti. "Moja klientka sa necíti spôsobilá, aby sa mohla zúčastniť na pojednávaní. V písomnosti, v ktorej žiadala o ospravedlnenie neúčasti, sa vyjadrila, že chce vypovedať. Neviem teraz povedať, kedy a akým spôsobom sa to môže zlepšiť," uviedol obhajca Moniky J. Peter Erdös.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa súhlasil, aby sa hlavné pojednávanie otvorilo a v jeho úvode predniesol obžalobu. Svedok Michal V. mal podľa obžalobného návrhu zmeniť v minulosti svoju svedeckú výpoveď v prospech Moniky J. Prinútiť ho k tomu mali obžalovaní.



Erdös po prečítaní obžaloby poukázal na to, že jeho klientke nebolo po ukončení vyšetrovania umožnené nahliadnutie do spisu. "Jej účasť na úkonoch bola ospravedlňovaná, ale z môjho pohľadu len formálne bez riadnych náležitostí, ako to predpisuje trestný poriadok. Právo nazerať do spisu mala zachované, v konečnom dôsledku jej nazerať do spisu nič nebráni aj v súdnom konaní," uviedol prokurátor.



Obžalovaný Róbert K. neodmietol vypovedať, ale na súde uviedol, že tak spraví až po vypočutí svedka Milana Ž. "Môj klient je nevinný a postupne budeme jeho nevinu preukazovať. Prebieha verejne veľmi podrobný opis z hlavného pojednávania a mohlo by prísť k ovplyvneniu jedinej svedeckej výpovede, ktorá má pre nás nejakú relevanciu. Preto sme zvolili tento postup výpovede," doplnil právny zástupca Róberta K. Marek Para.



V rámci prvého dňa pojednávania sa ešte uskutočnil výsluch svedka Michala V., ktorý bol medzičasom odsúdený v inom súdnom procese a na súd prišiel v sprievode príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). "K výpovedi svedka sa teraz nebudem vyjadrovať, keďže výsluch nebol ukončený. Ešte bude priestor na otázky moje, ale aj obhajoby a až po ukončení výpovede bude možné zaujať nejaké stanovisko," povedal po skončení prvého dňa hlavného pojednávania prokurátor Repa.



Druhý deň hlavného pojednávania vytýčil sudca Rudolf Bott na štvrtok 13. októbra o 8.30 h.