M. Zbojovskú z nebankovky Faro odsúdili na tri roky

Bratislava 27. augusta (TASR) - Bývalú majiteľku nebankovky Faro Moniku Zbojovskú odsúdil Najvyšší súd (NS) SR na trojročný trest odňatia slobody. Trest by si mala odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Rozhodol o tom senát NS SR, ktorý zrušil rozsudok Krajského súdu (KS) v Košiciach z júla 2018, ktorý Zbojovskú pôvodne odsúdil na štyri roky.



Verdikt je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať. Zbojovská si vzhľadom na svoj vážny zdravotný stav rozsudok nevypočula.



NS SR podľa predsedu senátu Juraja Klimenta nemal žiadne pochybnosti o vine obžalovanej a odsúdil ju za trestný čin podvodu. Spôsobila škodu veľkého rozsahu. Vina obžalovanej bola preukázaná celým radom vykonaných dôkazov - výpoveďami svedkov, poškodených a listinnými dôkazmi. Celá jej trestná činnosť spočívala v tom, že od poškodených vylákala finančné prostriedky, sľubovala im výnosy na základe takého ekonomického modelu, ktorý nemal reálny základ. Mimo iného neviedla evidenciu, účtovníctvo o vložených prostriedkoch.



Zníženie výšky trestu zdôvodnil NS SR nielen vzhľadom na dĺžku konania, ale aj aktuálnym zdravotným stavom Zbojovskej. Aj z tohto dôvodu ju NS SR na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu s minimálnym stupňom stráženia a nie do ústavu s maximálnym stupňom stráženia. Senát ju zároveň zaviazal nahradiť škody poškodeným, respektíve ich dedičom.



Moniku Z. odsúdil už v júli 2018 KS v Košiciach za podvod na štyri roky väzenia. Vtedy išlo už o druhý rozsudok KS v Košiciach v kauze, keď súd Moniku Z. pôvodne odsúdil na osem a pol roka odňatia slobody.



Podľa obžaloby Monika Z. od roku 1999 do roku 2002 pod zámienkou zabezpečenia vysokých výnosov formou zhodnotenia vkladov pri svojej podnikateľskej činnosti vylákala od 70 občanov finančné prostriedky vo výške 697.072,30 eura (vyše 21 miliónov Sk) ako vklady tichých spoločníkov. Prevzaté peniaze však nezaevidovala do účtovníctva, nezhodnocovala ich a splatné výnosy vyplatila iba v 39 prípadoch vo výške 132.775,67 eura (vyše 4 miliónov Sk) na základe urgencií niektorých vkladateľov, aby mohla vylákať od ďalších osôb ďalšie finančné prostriedky. Vložené peniaze nevrátila a použila ich na vlastný účel.



Ďalší skutok bol z roku 2001, keď vylákala pod zámienkou riadneho vrátenia peňazí od poškodeného Miroslava M. 36.513,31 eura (1,1 milióna Sk). Z tejto sumy vrátila iba 7966,54 eura (240.000 Sk). Obžaloba bola podaná aj pre skutok, keď obžalovaná pod zámienkou zabezpečenia nákupu valút vylákala od Miroslava M. 26.555,13 eura (800.000 Sk). Celková výška spôsobenej škody bola vyše 763.460,13 eura (vyše 23 miliónov Sk).