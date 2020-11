Začalo sa pojednávanie kauzy Štefana Á. v prípade televíznych zmeniek

Pezinok 20. novembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku otvoril v piatok hlavné pojednávanie so Štefanom Á. v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza.



Štefan Á. sa na proces dostavil a rovnako aj jeho právny zástupca Marek Para. Obžalovaný svoju vinu popiera a krátko pred pojednávaním médiám uviedol, že na procese sa bude brániť tak, aby preukázal svoju nevinu. Na úvod tak prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ako aj obžalovaný a jeho obhajca odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste. Para podal viacero námietok na úvod pojednávania, medzi nimi aj námietku voči zloženiu senátu, ktoré však súd po porade zamietol.



Prokurátor následne pristúpil k čítaniu obžaloby, keď podľa nej Štefan Á. s komplicmi vystavili zmenky v roku 2016 so spätným podpisom z roku 2000. V roku 2016 podali návrh na vydanie platobného rozkazu na Okresný súd Bratislava V so splatnosťou v tom roku a v roku 2017. Malo ísť o vyrovnanie sporu medzi spoločnosťou Gamatex a TV Markíza. Ako však zdôraznil prokurátor, tento spor už bol dávnejšie vyrovnaný. Štefan Á. úmyselne sfalšoval cenné papiere a dopustil sa obzvlášť závažného zločinu falšovania cenných papierov spolupáchateľstvom.



"Obžalobu považujeme za nedôvodnú. Nie je možné, aby obžaloba nesprístupnila dôkazy aj obhajobe," povedal okrem iného Para. Obhajca spochybnil dôkazy získané prostredníctvom aplikácie Threema z telefónu obžalovaného podnikateľa Mariana K. "Cítim sa byť nevinný," zdôraznil na úvod procesu Štefan Á.



Obžalobu v tejto veci podal prokurátor ÚŠP Ján Šanta 22. júna. Štefan Á. doteraz figuroval v kauze, kde už koncom februára neprávoplatne odsúdili bývalého riaditeľa televízie Pavla R. a podnikateľa Mariana K., ako obvinený. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Mariana K., vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s neprávoplatne odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.



ŠTS 27. februára uznal Mariana K. a Pavla R. za vinných z falšovania zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian K. dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Rozsudok nebol právoplatný. Odsúdení už vtedy avizovali odvolanie, mal tak rozhodovať Najvyšší súd SR. Odvolací súd vytýčil termín verejného zasadnutia s dvojicou na 10. a 11. novembra. Ten však z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie zrušili. Nový termín vytýčený zatiaľ nie je.



Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestnú vec vylúčili na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur.



Marian K. bol na začiatku septembra neprávoplatne senátom ŠTS oslobodený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Obvinený je aj v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. s troma osobami zo slovenského podsvetia je zase obžalovaný aj z objednávky vraždy svojej exspoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej.