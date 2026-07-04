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Začalo sa referendum, volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h
Zakrúžkovať môže volič pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - V sobotu o 7.00 h sa na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Začalo sa desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s dvomi referendovými otázkami, pri každej z nich zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Odpovedať bude na otázku, či súhlasí so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad súčasného premiéra, ktorá je ustanovená v zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. Druhou otázkou je, či volič súhlasí s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra.
Zakrúžkovať môže pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Volič môže hlasovať aj inde na Slovensku ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý musel vopred požiadať.
Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku.
Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Občania sa môžu s otázkami na referendum obrátiť na infolinku ministerstva vnútra na číslach 0961 577 166 a 0961 577 167.
Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, teda v deň konania referenda dovŕšil najmenej 18 rokov. V referende sa dá hlasovať aj zo zahraničia, bolo o to potrebné požiadať vopred. Na voľbu poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo 8460 voličov. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nie je predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s dvomi referendovými otázkami, pri každej z nich zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Odpovedať bude na otázku, či súhlasí so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad súčasného premiéra, ktorá je ustanovená v zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. Druhou otázkou je, či volič súhlasí s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra.
Zakrúžkovať môže pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Volič môže hlasovať aj inde na Slovensku ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý musel vopred požiadať.
Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku.
Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Občania sa môžu s otázkami na referendum obrátiť na infolinku ministerstva vnútra na číslach 0961 577 166 a 0961 577 167.
Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, teda v deň konania referenda dovŕšil najmenej 18 rokov. V referende sa dá hlasovať aj zo zahraničia, bolo o to potrebné požiadať vopred. Na voľbu poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo 8460 voličov. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nie je predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.